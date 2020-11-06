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Имбирно-яблочный пирог: рецепт приготовления

06.11.2020

Приготовьте для своих родных вкуснейшее лакомство – яблочный пирог с имбирем! Наш эксперт Людмила Шупенюк не устает баловать близких этим чудным блюдом. Попробуйте – десерт придется по вкусу всей семье! Рецепт яблочного пирога с имбирем в материале.

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имбирно яблочный пирог

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Растительное масло – 100 г
  • Вода – 70 г
  • Сухой имбирь – 0.5 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1/3 ч. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Яблоко – 400 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Корица – 1/4 ч. л.
  • Кардамон – 1/4 ч. л.

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Приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты: муку, имбирь, разрыхлитель и соль.
  2. Добавьте растительное масло и горячую воду, замесите тесто. Слепите из теста шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 40 минут.
  3. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте, поместите его в форму для выпекания.
  4. Затем необходимо нарезать яблоки дольками, выложить на тесто. Присыпьте сахарной пудрой, корицей и кардамоном.
  5. Сформируйте бортики пирога. Отправьте пирог в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
  6. Готовый пирог украсьте сахарной пудрой.

Video: Имбирно-яблочный пирог: рецепт приготовления

Яблочный пирог с имбирем - это не только вкусное, но и полезное блюдо. Рецепт яблочного пирога с имбирем вы найдете в нашем материале пошагово

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