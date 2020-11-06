Имбирно-яблочный пирог: рецепт приготовления
06.11.2020
Приготовьте для своих родных вкуснейшее лакомство – яблочный пирог с имбирем! Наш эксперт Людмила Шупенюк не устает баловать близких этим чудным блюдом. Попробуйте – десерт придется по вкусу всей семье! Рецепт яблочного пирога с имбирем в материале.
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Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Растительное масло – 100 г
- Вода – 70 г
- Сухой имбирь – 0.5 ч. л.
- Разрыхлитель – 1/3 ч. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Яблоко – 400 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Корица – 1/4 ч. л.
- Кардамон – 1/4 ч. л.
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Приготовление:
- Смешайте сухие ингредиенты: муку, имбирь, разрыхлитель и соль.
- Добавьте растительное масло и горячую воду, замесите тесто. Слепите из теста шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 40 минут.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте, поместите его в форму для выпекания.
- Затем необходимо нарезать яблоки дольками, выложить на тесто. Присыпьте сахарной пудрой, корицей и кардамоном.
- Сформируйте бортики пирога. Отправьте пирог в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
- Готовый пирог украсьте сахарной пудрой.
Video: Имбирно-яблочный пирог: рецепт приготовления
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