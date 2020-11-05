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Чому ваша дитина обрала екстремальне хобі

05.11.2020

Ваша дитина стала поводитися інакше, і ви не розумієте, що коїться? Можливо, в неї з’явилося небезпечне хобі? У випуску «Все буде добре» ми дізналися, за якими ознаками можна визначити, чи стала ваша дитина руфером, та чому діти взагалі таким цікавляться. Більше інформації про те, як визначити, що твоя дитина обрала небезпечне захоплення, – в матеріалі.

діти екстремальне хобі

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Які ознаки, причини того, що ваша дитина обрала небезпечне захоплення, та чому це вина саме батьків?  

Ознаки:

  1. Підліток став агресивнішим (захисна реакція, коли щось приховує).
  2. Під час розмови називає імена друзів, які ви чуєте вперше. Коли запитуєте, хто це, відповідає загальними фразами (наприклад, «один мій знайомий» тощо).
  3. Не може чітко відповісти, де був і що робив. Сердиться, якщо ви про це його запитуєте.
  4. Не відповідає на дзвінки, якщо ви дзвоните у той час, коли уроки вже закінчилися.
  5. Ніколи не залишає телефон, якщо виходить з кімнати.
  6. Простежуються й позитивні зміни: підліток став більш зосередженим, робить менше зайвих рухів, поводить себе впевненіше. Але це лише тимчасовий результат.

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Причини, чому дитина обирає собі екстремальне хобі:

  • Виділятися з натовпу
  • Бути популярною
  • Отримати яскраві емоції
  • Показати свою незалежність
  • Заробити гроші

Основні помилки батьків:

  • Батьківська заборона (дитина чинить на зло батькам, коли вони щось забороняють).
  • Спроба звернути на себе увагу (батьки на роботі й у них немає часу на дитину).

 

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