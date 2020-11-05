Ваш ребенок стал вести себя иначе, и вы не понимаете, что происходит? Возможно, у него появилось опасное хобби? В выпуске «Все буде добре» мы узнали, по каким признакам можно определить, стал ли ваш ребенок руфером, и почему дети вообще таким интересуются. Больше информации о том, как определить, что ребенок выбрал опасное увлечение, – в материале.

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Признаки и причины того, что ваш ребенок выбрал опасное увлечение, и почему это вина именно родителей?

Признаки:

Подросток стал более агрессивным (защитная реакция, когда что-то скрывает). Во время разговора называет имена друзей, которые вы слышите впервые. Когда спрашиваете кто это, отвечает общими фразами (например, «один мой знакомый» и т. д.). Не может четко ответить, где был и что делал. Сердится, если вы об этом его спрашиваете. Не отвечает на звонки, если вы звоните в то время, когда уроки уже закончились. Никогда не оставляет телефон, если выходит из комнаты. Прослеживаются и положительные изменения: подросток стал более сосредоточенным, делает меньше лишних движений, ведет себя увереннее. Но это лишь временный результат.

Причины, почему ребенок выбирает себе экстремальное хобби:

Хочет выделиться из толпы

Быть популярным

Получить яркие эмоции

Показать свою независимость

Заработать деньги

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Основные ошибки родителей:

Родительский запрет (ребенок делает назло родителям, когда они что-то запрещают).

Попытка обратить на себя внимание (родители на работе и у них нет времени на ребенка).