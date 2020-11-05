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Почему ваш ребенок выбрал экстремальное хобби

05.11.2020

Ваш ребенок стал вести себя иначе, и вы не понимаете, что происходит? Возможно, у него появилось опасное хобби? В выпуске «Все буде добре» мы узнали, по каким признакам можно определить, стал ли ваш ребенок руфером, и почему дети вообще таким интересуются. Больше информации о том, как определить, что ребенок выбрал опасное увлечение, – в материале.

дети экстремальное хобби

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Признаки и причины того, что ваш ребенок выбрал опасное увлечение, и почему это вина именно родителей?

Признаки:

  1. Подросток стал более агрессивным (защитная реакция, когда что-то скрывает).
  2. Во время разговора называет имена друзей, которые вы слышите впервые. Когда спрашиваете кто это, отвечает общими фразами (например, «один мой знакомый» и т. д.).
  3. Не может четко ответить, где был и что делал. Сердится, если вы об этом его спрашиваете.
  4. Не отвечает на звонки, если вы звоните в то время, когда уроки уже закончились.
  5. Никогда не оставляет телефон, если выходит из комнаты.
  6. Прослеживаются и положительные изменения: подросток стал более сосредоточенным, делает меньше лишних движений, ведет себя увереннее. Но это лишь временный результат.

Причины, почему ребенок выбирает себе экстремальное хобби:

  • Хочет выделиться из толпы
  • Быть популярным
  • Получить яркие эмоции
  • Показать свою независимость
  • Заработать деньги

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Основные ошибки родителей:

  • Родительский запрет (ребенок делает назло родителям, когда они что-то запрещают).
  • Попытка обратить на себя внимание (родители на работе и у них нет времени на ребенка).

 

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