Почему ваш ребенок выбрал экстремальное хобби
05.11.2020
Ваш ребенок стал вести себя иначе, и вы не понимаете, что происходит? Возможно, у него появилось опасное хобби? В выпуске «Все буде добре» мы узнали, по каким признакам можно определить, стал ли ваш ребенок руфером, и почему дети вообще таким интересуются. Больше информации о том, как определить, что ребенок выбрал опасное увлечение, – в материале.
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Признаки и причины того, что ваш ребенок выбрал опасное увлечение, и почему это вина именно родителей?
Признаки:
- Подросток стал более агрессивным (защитная реакция, когда что-то скрывает).
- Во время разговора называет имена друзей, которые вы слышите впервые. Когда спрашиваете кто это, отвечает общими фразами (например, «один мой знакомый» и т. д.).
- Не может четко ответить, где был и что делал. Сердится, если вы об этом его спрашиваете.
- Не отвечает на звонки, если вы звоните в то время, когда уроки уже закончились.
- Никогда не оставляет телефон, если выходит из комнаты.
- Прослеживаются и положительные изменения: подросток стал более сосредоточенным, делает меньше лишних движений, ведет себя увереннее. Но это лишь временный результат.
Причины, почему ребенок выбирает себе экстремальное хобби:
- Хочет выделиться из толпы
- Быть популярным
- Получить яркие эмоции
- Показать свою независимость
- Заработать деньги
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Основные ошибки родителей:
- Родительский запрет (ребенок делает назло родителям, когда они что-то запрещают).
- Попытка обратить на себя внимание (родители на работе и у них нет времени на ребенка).
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