У сучасному світі можливо все. Хто сказав, що жінка не може робити пропозицію? Якщо дуже хочеться, то треба! Він вас кохає? Тоді скаже «так»! Наталя Холоденко у новому випуску «Все буде добре» розповіла, як зробити пропозицію чоловікові, не принижуючи його. Більше інформації – в матеріалі.

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Як зробити пропозицію і при цьому не принизити чоловіка?

У відпустці, під час прогулянки, коли чоловік буде розслаблений і натхненний, стати на підвищення (камінь, парапет, сходинки), щоб бути вищою за нього, і запропонувати провести все життя разом. Перш ніж починати розмову про шлюб, важливо дозволити чоловікові розслабитися. У романтичній атмосфері розповісти про причини, з яких жінка мріє прожити життя саме з ним. У розмові про одруження можна використати приклад своєї родини (батьки дівчини дожили до срібного весілля в щасливому шлюбі, дівчина з дитинства мріяла про таку саму сім’ю, і вона впевнена, що їй вдасться створити міцну родину саме зі своїм коханим). У розмові про одруження варто почати з озвучення того, що дівчина боїться втратити коханого (він найцінніше, що є в її житті). Подарунок. Навряд чи підійде каблучка з коштовним камінням, про яку мріє кожна дівчина. Нехай це буде щось символічне і недороге. Наприклад, браслет чи брелок. Скористатися атмосферою свята (день народження, річниця). Найчастіше чоловік приходить на таку урочистість з квітами, тому можна скористатися антуражем і настроєм та розповісти про свої почуття, озвучити бажання провести все життя з обранцем. Так заручини не виглядатимуть повністю ініціативою дівчини. На вечірці, коли чоловік розслаблений і перебуває в піднесеному настрої, вибрати момент і «в лоб» запропонувати одружитися. Якщо буде відмова – то все можна перевести на жарт. Чоловіка можна підштовхнути до шлюбу після того, як ви спільно відвідаєте весілля друзів або близьких. На хвилі вражень від свята можна дізнатися, яке для нього ідеальне весілля, розповісти про свої мрії. А також запропонувати скористатися прикладом молодят і теж узаконити стосунки.

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