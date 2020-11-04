как сделать предложение парню

Как сделать предложение мужчине: советы эксперта
04.11.2020
В современном мире возможно все. Кто сказал, что женщина не может сделать предложение? Если очень хочется, то надо! Он вас любит? Тогда скажет «да»! Наталья Холоденко в новом выпуске «Все буде добре» рассказала, как сделать предложение мужчине, не унизив его. Больше информации – в материале.
Больше по теме: Чтобы муж вам никогда не изменил: советы экстрасенса
Как сделать предложение, при этом не унизив мужчину?
- На отпуске, во время прогулки, когда мужчина будет расслаблен и вдохновлен, стать на возвышение (камень, парапет, ступени), чтобы быть выше него, и предложить провести всю жизнь вместе.
- Прежде чем начинать разговор о браке, важно дать мужчине расслабиться. А потом уже в романтической атмосфере рассказать о причинах, по которым женщина мечтает прожить жизнь именно с ним.
- В разговоре о женитьбе можно использовать пример своих родных (родители девушки дожили до серебряной свадьбы в счастливом браке, она с детства мечтала о такой же семье, и она уверена, что ей удастся создать крепкую семью именно со своим любимым).
- В разговоре о браке стоит начать с того, что девушка боится потерять любимого (он самое ценное, что есть в ее жизни).
- Подарок. Вряд ли подойдет кольцо с драгоценными камнями, о котором мечтает каждая девушка. Пусть это будет что-то символическое и недорогое. Например, браслет или брелок.
- Нужно воспользоваться атмосферой праздника (день рождения, годовщина). Чаще всего мужчина приходит на подобное торжество с цветами, поэтому можно воспользоваться антуражем, настроением и выразить свои чувства, озвучив желание провести всю жизнь с избранником. Так помолвка не будет выглядеть полностью инициативой девушки.
- На вечеринке, когда мужчина расслаблен и находится в приподнятом настроении, нужно выбрать момент и «в лоб» предложить пожениться. Если будет отказ – это все можно перевести в шутку.
- Мужчину можно подтолкнуть к браку после того, как вы совместно посетите свадьбу друзей или близких. На волне впечатлений от праздника можно узнать, что для него идеальная свадьба, и рассказать о своих мечтах. А также предложить воспользоваться примером молодоженов и тоже узаконить отношения.
Больше по теме: Привлечь любовь по фен-шуй
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=