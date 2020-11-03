А ви знали, що італійську салямі дуже легко приготувати на власній кухні? Простий рецепт найсмачнішої ковбаси знає відомий хореограф, співак та експерт «Все буде добре» Амадор Лопес. Детальний рецепт приготування італійської салямі в домашніх умовах читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

свинячий окіст – 870–900г

сало – 140–150г

коньяк – 10 мл

сіль – 3 дрібки

чорний перець – 3 г

сушений часник – 3 г

насіння фенхелю –1 г

сушений розмарин – 2 г

яловичі кишки – 1 м

шпагат (кулінарна нитка) – 2 м

Приготування:

Перш ніж узятися до приготування салямі в домашніх умовах, замочіть яловичі кишки в проточній воді. Це потрібно для того, щоб вони стали еластичнішими і з ними було легше працювати.

Секрет 1 : щоб фарш для салямі вийшов рубленим для кращої структури сиров’яленої ковбаси, сало потрібно так само попередньо замочити в холодній воді, а потім нарізати пластинами завтовшки до 1 см. А свинину нарізати кубиками приблизно 3х3 см і помістити на деякий час в морозильну камеру, щоб м’ясо злегка «взялося» морозом. Усе це – для правильного візерунка салямі.

Секрет 2: всі інструменти та обладнання, яке буде задіяне під час приготування салямі, так само має бути охолоджене. Пропустіть охолоджене м’ясо через м’ясорубку з широкими решітками, сало наріжте дрібними кубиками.

Більше на тему: Домашня «Любительська» ковбаса від Мікаеля Арояна

Змішайте разом фарш і сало. Додайте до фаршу спеції, коньяк і сіль. Перемішайте все за допомогою лопатки. Набийте кишки фаршем за допомогою насадки для ковбаси, перемотайте її в декількох місцях, щоб розділити довгу ковбасу на менші ковбаски, проколіть зубочисткою там, де з’явилися повітряні бульбашки, та обмотайте шпагатом. Далі потрібно розвісити ковбасу в сухому і прохолодному місці (в теплу пору року – обов’язково в холодильнику) і залишити для в’ялення протягом двох-трьох тижнів, доки вона не стане пружною і твердою на дотик і не втратить 30–40% від своєї початкової ваги. Готову італійську салямі, приготовану в домашніх умовах, можна їсти одразу, а можна упакувати у вакуумні пакети і залишити в холодильнику ще на тиждень, щоб вирівняти рівень вологості всередині ковбасок.

Більше на тему: Рулет з ячної крупи з беконом та грибами: рецепт

Секрет 3 : оскільки салямі ми готуємо для використання в домашніх умовах, то термін зберігання такої ковбаси буде не такий тривалий, як італійської салямі, приблизно 2 тижні в холодильнику.