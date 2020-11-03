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Итальянская салями: рецепт от Амадора Лопеса

03.11.2020

А вы знали, что итальянскую салями очень легко приготовить на собственной кухне? Легкий рецепт вкусной колбасы знает известный хореограф, певец и эксперт «Все буде добре» Амадор Лопес. Подробный рецепт приготовления итальянской салями в домашних условиях читайте в нашем материале.

домашняя салями

Ингредиенты:

  • свиной окорок — 870900 г
  • сало — 140150 г
  • коньяк — 10 мл
  • соль — 3 щепотки
  • черный перец — 3 г
  • сушеный чеснок — 3 г
  • семена фенхеля – 1 г
  • сушеный розмарин — 2 г
  • говяжьи кишки — 1 м
  • шпагат (кулинарная нить) — 2 м

Приготовление:

Прежде чем приступить к приготовлению салями в домашних условиях, замочите говяжьи кишки в проточной воде. Это нужно для того, чтобы они стали более эластичными и с ними было легче работать.

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Секрет 1:  чтобы фарш для салями вышел рубленым для лучшей структуры сыровяленной колбасы, сало нужно так же предварительно замочить в холодной воде, а затем нарезать пластинами толщиной до 1 см. А свинину нарезать кубиками примерно 3х3 см и поместить на некоторое время в морозильную камеру, чтобы мясо слегка «схватилось» морозом. Все это — для правильного узора салями.

Секрет 2: все инструменты и оборудование, которое будет задействовано при приготовлении салями, так же должны быть охлаждены. Пропустите охлажденное мясо через мясорубку с широкими решетками, сало нарежьте мелкими кубиками.

  1. Смешайте вместе фарш и сало.
  2. Добавьте в фарш специи, коньяк и соль. Перемешайте все с помощью лопатки.
  3. Набейте кишки фаршем с помощью насадки для колбасы, перемотайте ее в нескольких местах, чтобы разделить длинную колбасу на меньшие колбаски, проколите зубочисткой там, где появились воздушные пузырьки и обмотайте шпагатом.
  4. Далее нужно развесить колбасу в сухом и прохладном месте (в теплое время года — обязательно в холодильнике) и оставить для вяления в течение двух-трех недель, пока она не станет упругой и твердой на ощупь и не потеряет 3040% от своего начального веса.
  5. Готовую итальянскую салями, приготовленную в домашних условиях, можно есть сразу, а можно упаковать в вакуумные пакеты и оставить в холодильнике еще на неделю, чтобы выровнять уровень влажности внутри колбасок.

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Секрет 3: поскольку салями мы готовим для использования в домашних условиях, то срок хранения такой колбасы будет не такой длительный, как итальянской салями, примерно 2 недели в холодильнике.

 

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