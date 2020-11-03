Наша героїня Вікторія хотіла пройти повне обстеження і при цьому швидко. Їй сподобався хвалений метод Фолля. Жахливі помилкові діагнози від псевдодіагноста за великі кошти, що ще можна отримати від шарлатанів, які використовують популярний метод для залучення клієнтів? Про це розповіли наші експерти в студії «Все буде добре». Докладніше про діагностику по Фоллю читайте у матеріалі.

Метод медичної діагностики за Фоллем порівняно з іншими обстеженнями перемагає практично у всьому. Так обіцяють в клініках, де його практикують. Там стверджують, що процедура буде достовірна на 96–98%, при цьому займе у вас трохи більше півгодини.

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Електропунктурна діагностика Фолля є високоінформативним діагностичним експрес-методом, який дозволяє отримати максимально повну інформацію про функціональний стан організму. Адже доведено, що вплив струмових сигналів на точки акупунктури викликає у відповідь реакцію всіх органів і систем організму. Реакція хворих органів або систем, що мають порушення в роботі, створює перешкоди і відрізняється від реакції «нормальних» – здорових тканин.

До студії «Все буде добре» запросили людину, яка багато років працювала з цим апаратом, – Віталія Коновалова. За його словами, «методика Фолля повинна використовуватися справжніми фахівцями, у яких в наявності є сертифікат. Це фахівці рефлексотерапевти і лікарі нетрадиційної медицини».

Він стверджує, що діагнози апарату були правдивими, але ставити їх і працювати за методом Фолля повинен кваліфікований фахівець. До того ж апарат більше служить як помічник лікаря, а не основний ключ до встановлення діагнозу.

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Лікар-терапевт (традиційної медицини) Олена Єгорова стверджує, що, крім методу Фолля, є багато по-справжньому дієвих методів лікування, апаратів, які сертифіковані, мають високу достовірність результату. Цей апарат не дає ніяких гарантій. Методика винайдена ще в 50-х роках, і тоді, через маленький асортимент діагностичних методик, можливо, вона і мала свою значимість.

Наша гостя Вікторія розповіла, що лікарі за Методом Фолля дали їй велику кількість діагнозів: «Мені сказали, що в моєму організмі багато паразитів, імунітет шалено ослаблений, з усіма органами щось не так».

Вона дуже злякалася, особливо, побачивши перелік дорогих ліків. Після чого заспокоїлася і вирішила дізнатися, наскільки правдивий цей метод. Їй поставили 18 діагнозів. Псевдолікарі трохи перемудрили, тим самим видавши свій обман.

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Порада від юриста Михайла Присяжнюка: «Потраплянню в руки шарлатанів можна запобігти. Перед тим, як дзвонити і записуватися на прийом в будь-яку з клінік, переконайтеся в тому, що у цього закладу є ліцензія, дізнайтеся прізвище та ім’я лікаря, до якого вас записують. Це ж нескладно, правда? Так само нескладно зібрати інформацію про лікаря в інтернеті. Наявність в кабінеті сертифікатів – ще один непоганий показник. Зверніть увагу на зовнішній вигляд лікаря (халат, бейджик – обов’язково). Познайомтеся, можливо, він видає себе за іншу людину (прізвище та ім’я). На прийомі у лікаря запитайте, яка в нього спеціалізація, чи сертифікований апарат, яким збираються робити діагностику. Не давайте гроші особисто в руки лікарю. Тільки через касу. І в документах, які вам видають, обов’язково повинні бути: офіційна назва клініки, юридична адреса, дата і підпис лікаря, який проводив діагностику».