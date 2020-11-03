Наша героиня Виктория хотела пройти полное обследование и при этом быстро. Ей приглянулся хваленый метод Фолля. Ужасающие ложные диагнозы от псевдодиагноста за большие деньги, что еще можно получить от шарлатанов, которые используют популярный метод для привлечения клиентов? Об этом рассказали наши эксперты в студии «Все буде добре». Более детально о диагностике по Фоллю читайте в материале.

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Метод медицинской диагностики по Фоллю в сравнении с другими обследованиями побеждает практически во всем. Ну, по крайней мере так обещают в клиниках, где его практикуют. Там утверждают, что процедура будет достоверная на 96–98%, при этом отнимет у вас чуть больше получаса. Электропунктурная диагностика Фолля является высокоинформативным диагностическим экспресс-методом, который позволяет получить максимально полную информацию о функциональном состоянии организма. Ведь доказано, что влияние токовых сигналов на точки акупунктуры вызывают ответную реакцию всех органов и систем организма. Реакция больных органов или систем, имеющих нарушения в работе, создает препятствия и отличается от реакции «нормальных» – здоровых тканей.

В студию «Все буде добре» пригласили человека, который много лет работал с данным аппаратом, – Виталия Коновалова. По его словам, «методика Фолля должна использоваться настоящими специалистами, у которых в наличии есть сертификат. Это специалисты рефлексотерапевты и врачи нетрадиционной медицины».

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Он утверждает, что диагнозы аппарата были правдивыми, но ставить их и работать с методом Фолля должен квалифицированный специалист. К тому же аппарат больше служит как помощник врачу, а не основной ключ к постановлению диагноза.

Врач-терапевт (традиционной медицины) Алена Егорова утверждает, что, помимо метода Фолля, есть много по-настоящему хороших способов лечения, аппаратов, которые сертифицированы, имеют высокую достоверность результата. А данный аппарат не дает никаких гарантий. Методика изобретена еще в 50-х годах, и тогда, из-за маленького ассортимента диагностических методик, возможно, она и имела свою значимость.

Наша гостья Виктория рассказала, что врачи по методу Фолля дали ей большое количество диагнозов: «Мне сказали, что в моем организме много паразитов, иммунитет безумно ослабленный, со всеми органами что-то не так». Она очень испугалась, особенно, увидев перечень дорогостоящих лекарств. После чего успокоилась и решила разузнать, насколько правдив данный метод. Ей поставили 18 диагнозов. Лжедоктора немного перемудрили, тем самым выдав свой обман.

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Совет от юриста Михаила Присяжнюка: «Попадание в руки шарлатанов можно предотвратить. Перед тем, как звонить и записываться на прием в любую из клиник, убедитесь в том, что у этого заведения есть лицензия, узнайте фамилию и имя врача, к которому вас записывают. Это же несложно, правда? Так же несложно собрать информацию о враче в интернете. Наличие в кабинете сертификатов — еще один неплохой показатель. Обратите внимание на внешний вид врача (халат, бейджик — обязательно). Познакомьтесь, возможно, что он выдает себя за другого человека (фамилия и имя). На приеме у врача спросите, какая у него специализация, сертифицирован ли аппарат, которым собираются делать диагностику. Не давайте деньги лично в руки врачу. Только через кассу. И в документах или заключении, которые вам выдают, обязательно должны быть: официальное название клиники, юридический адрес, дата и подпись врача, который проводил диагностику».