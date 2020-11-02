Думаєте, якісні джинси в секонд-хенді знайти нереально? А ось експерт «Все буде добре» Дмитро Коляденко переконаний у протилежному! Завдяки порадам відомого шоумена ви зможете купити якісний товар і заощадити чимало грошей. Всі поради про те, як вибрати джинси в секонд-хенді, читайте в нашому матеріалі!

Порада № 1. Джинси не повинні фарбуватися

Потріть джинси вологою серветкою. Якщо на ній не залишилося дрібних ковтунів або слідів фарби – товар якісний.

Порада №2. Перевірте еластичність тканини

Присядьте в обраних джинсах. Якщо тканина на колінах сильно витягнулася, від купівлі краще утриматись.

Порада №3. Фурнітура має бути однаковою

Вся фурнітура джинсів має бути однаковою. Якщо колір металу різний – щось вже змінювалося, відповідно, річ часто носили. Також перевірте, щоб бігунок блискавки фіксувався при застібанні. Адже якщо цього не відбувається, застібка довго вам не прослужить.

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Рада №4. Перевірте потертість тканини зсередини

Вибираючи якісні джинси, зверніть увагу на внутрішню сторону стегон. Саме ця частина найбільше затирається при носінні. У незношених джинсів тканина буде такою ж щільною, як і в інших місцях. Також добре роздивіться внутрішній шов.

Порада №5. Перевірте якість нашивки з лейблом

Дуже жорсткий та деформований лейбл свідчить про те, що джинси часто прали. Якщо він шкіряний (у хорошої якості джинсів), то повинен бути м’яким. Якщо лейбл не шкіряний (джинси більш низької якості), зверніть увагу, чи не розшаровується він, чи зберігся на ньому напис, колір.

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Video: Як вибрати джинси в секонд-хенді? Поради Дмитра Коляденка Діма Коляденко стверджує, що якісні джинси в секонд-хенді купити цілком реально, але потрібно знати декілька хитрощів. Всі поради щодо того, як вибрати джинси в секонд хенді, читайте в матеріалі