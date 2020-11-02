Думаете, качественные джинсы в секонд-хенде найти нереально? А вот эксперт «Все буде добре» Дима Коляденко убежден в обратном! Благодаря советам известного шоумена вы сможете купить качественный товар и сэкономить немало денег. Все советы о том, как выбрать джинсы в секонд-хенде, читайте в нашем материале!

Совет №1. Джинсы не должны краситься

Потрите джинсы влажной салфеткой. Если на ней не осталось мелких катышек или следов краски – товар качественный.

Совет №2. Проверьте эластичность ткани

Присядьте в выбранных джинсах. Если ткань на коленях сильно вытянулась, от покупки стоит воздержаться.

Совет №3. Фурнитура должна быть одинаковой

Вся фурнитура джинсов должна быть одинаковой. Если цвет металла разный – что-то уже менялось, соответственно, вещь часто носили. Также проверьте, чтобы бегунок молнии фиксировался при застёгивании. Ведь если этого не происходит, застежка долго вам не прослужит.

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Совет №4. Проверьте потертость ткани изнутри

Выбирая качественные джинсы, обратите внимание на внутреннюю сторону бедер. Именно эта часть больше всего затирается при носке. У незаношенных джинсов ткань будет такой же плотной, как и в других местах. Также хорошо просмотрите внутренний шов.

Совет №5. Проверьте качество нашивки с лейблом

Очень жёсткий и деформированный лейбл свидетельствует о том, что джинсы часто стирали. Если он кожаный (у хорошего качества джинсов), то должен быть мягким. Если лейбл не кожаный (джинсы более низкого качества), обратите внимание, не расслаивается ли он, сохранилась ли на нём надпись, цвет.

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Video: Как выбрать джинсы в секонд-хенде? Советы Димы Коляденко Дима Коляденко утверждает, что качественные джинсы в секонд-хенде купить вполне реально, но нужно знать несколько хитростей. Все советы о том, как выбрать джинсы в секонд хенде, читайте в материале