Як приготувати фісташкове молоко: рецепт покроково
02.11.2020
Ви давно хотіли здивувати свою половинку чи діточок? Приготуйте смачне фісташкове молоко! У новому випуску «Все буде добре» ви дізнаєтесь, як зробити дуже корисний напій в домашніх умовах. Покроковий рецепт приготування фісташкового молока читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Фісташки (сирі) – 200 г
- Вода – 1 л
- Кардамон – 2 шт.
- Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)
Приготування:
- Горіхи залити на ніч водою, додавши кардамон.
- Зранку злити воду.
- Подрібнити фісташки у блендері.
- Додати води і меду та знову перебити у блендері.
- Процідити суміш крізь марлю.
- Макуху горіхів не викидати, а використати для приготування горіхового печива.
- Охолодити готове молоко.
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