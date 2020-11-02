Ви давно хотіли здивувати свою половинку чи діточок? Приготуйте смачне фісташкове молоко! У новому випуску «Все буде добре» ви дізнаєтесь, як зробити дуже корисний напій в домашніх умовах. Покроковий рецепт приготування фісташкового молока читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Фісташки (сирі) – 200 г

Вода – 1 л

Кардамон – 2 шт.

Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)

Приготування:

Горіхи залити на ніч водою, додавши кардамон. Зранку злити воду. Подрібнити фісташки у блендері. Додати води і меду та знову перебити у блендері. Процідити суміш крізь марлю. Макуху горіхів не викидати, а використати для приготування горіхового печива. Охолодити готове молоко.

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