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Як приготувати фісташкове молоко: рецепт покроково

02.11.2020

Ви давно хотіли здивувати свою половинку чи діточок? Приготуйте смачне фісташкове молоко! У новому випуску «Все буде добре» ви дізнаєтесь, як зробити дуже корисний напій в домашніх умовах. Покроковий рецепт приготування фісташкового молока читайте в нашому матеріалі.

фисташковое молоко

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Інгредієнти:

  • Фісташки (сирі) – 200 г
  • Вода – 1 л
  • Кардамон – 2 шт.
  • Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)

Приготування:

  1. Горіхи залити на ніч водою, додавши кардамон.
  2. Зранку злити воду.
  3. Подрібнити фісташки у блендері.
  4. Додати води і меду та знову перебити у блендері.
  5. Процідити суміш крізь марлю.
  6. Макуху горіхів не викидати, а використати для приготування горіхового печива.
  7. Охолодити готове молоко.

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