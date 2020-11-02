Вы давно хотели удивить свою вторую половинку или любимых деток? Приготовьте вкусное фисташковое молоко! В новом выпуске «Все буде добре» вы узнаете, как сделать полезный напиток в домашних условиях. Пошаговый рецепт приготовления фисташкового молока читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

Фисташки (сырые) — 200 г

Вода — 1 л

Кардамон — 2 шт.

Мед — 50 мл (2,5 ст. л.)

Приготовление:

Орехи залить на ночь водой, добавив кардамон. Утром слить воду. Измельчить фисташки в блендере. Добавить воды и меда и снова перебить в блендере. Процедить смесь через марлю. Охладить готово молоко.

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