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Как приготовить фисташковое молоко: рецепт пошагово

02.11.2020

Вы давно хотели удивить свою вторую половинку или любимых деток? Приготовьте вкусное фисташковое молоко! В новом выпуске «Все буде добре» вы узнаете, как сделать полезный напиток в домашних условиях. Пошаговый рецепт приготовления фисташкового молока читайте в нашем материале.

фисташковое молоко

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Ингредиенты:

  • Фисташки (сырые) — 200 г
  • Вода — 1 л
  • Кардамон — 2 шт.
  • Мед — 50 мл (2,5 ст. л.)

Приготовление:

  1. Орехи залить на ночь водой, добавив кардамон.
  2. Утром слить воду.
  3. Измельчить фисташки в блендере.
  4. Добавить воды и меда и снова перебить в блендере.
  5. Процедить смесь через марлю.
  6. Охладить готово молоко.

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