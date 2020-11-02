Как приготовить фисташковое молоко: рецепт пошагово
02.11.2020
Вы давно хотели удивить свою вторую половинку или любимых деток? Приготовьте вкусное фисташковое молоко! В новом выпуске «Все буде добре» вы узнаете, как сделать полезный напиток в домашних условиях. Пошаговый рецепт приготовления фисташкового молока читайте в нашем материале.
Больше по теме: Как приготовить ореховое молоко
Ингредиенты:
- Фисташки (сырые) — 200 г
- Вода — 1 л
- Кардамон — 2 шт.
- Мед — 50 мл (2,5 ст. л.)
Приготовление:
- Орехи залить на ночь водой, добавив кардамон.
- Утром слить воду.
- Измельчить фисташки в блендере.
- Добавить воды и меда и снова перебить в блендере.
- Процедить смесь через марлю.
- Охладить готово молоко.
Больше по теме: Маковое молоко: рецепт от Анны Добрыдневой
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=