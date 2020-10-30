Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як своїми руками зробити ліхтар Джека з гарбуза на Хелловін

30.10.2020

Наближається свято нечисті та темних сил  Хелловін! Страхітливий гарбуз на Хелловін 2020 невід’ємний атрибут цього свята. Завдяки фантазії та кільком порадам від Наталії Левензон  ви з легкістю зробите такий гарбуз своїми руками та проникнетесь атмосферою дня всіх святих. Читайте, як вирізати гарбуз в нашому матеріалі!

Більше на тему: Коли Хелловін і як його відсвяткувати

гарбуз на хелловін 2018

Більше на тему: Хелловін 2020: історія та традиції свята

Зробити гарбуз на Хелловін своїми руками досить просто. Для цього вам знадобляться:

  • гарний середній гарбуз (бажано правильної форми)
  • шило
  • гострий ніж
  • велика ложка
  • маркер або трафарет
  • свічки

Як же вирізати гарбуз на Хелловін?

1. Для початку гарбуз варто очистити від пилу. Для цього гарненько помийте його з милом, а потім витріть насухо. Аби маркер лягав краще додатково можете протерти гарбуз спонжем, змоченим у спирті.

11adcbb2a7ea0dc8ed57138da4df7e0f_halloween_01_depositphotos_10083856_m

2. Зріжте верхівку гарбуза. Для цього використовуйте гострий ніж. Також необхідно вийняти всю м’якоть та насіння. Аби уникнути зайвої витрати часу та сил, зробіть це за допомогою великої ложки.

kkk

Більше на тему: Привітання на Хелловін 2020: прикольні картинки

3. На цьому етапі все залежить від вашої фантазії. Ви можете намалювати гримасу на гарбузі від руки або використовуючи трафарет. Якщо вам сподобався якийсь малюнок в інтернеті, то роздрукуйте його, прикладіть акуратно до гарбуза та за допомогою гострого шила зробіть множинні проколи по контуру трафарету. Потім виріжте його ножем.

hungry-history-the-halloween-pumpkin-an-american-history-E

4. На завершення можна додати вашому гарбузу моторошний вигляд. Використовуйте дерев’яні зубочистки для створення зубів і вій, а всередину покладіть кілька невеликих свічок. При вимкненому світлі гарбуз буде виглядати дуже яскраво та лякаюче.

simple-evil-pumpkin

STB.UA підібрав кілька ідей для гарбуза на Хелловін:

Cool-Halloween-Pumpkins-

3

halloween-pumpkin-designs-halloween-pumpkin-stencils-accf40e54b45241e

dobraya-tyikva

Більше на тему: Що не можна робити на Хелловін?

Тепер ви знаєте, як вирізати гарбуз на Хелловін. Нехай це вміння перетворить свято в день, який обов’язково запам’ятається! Щасливого Хелловіна 2020!

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати