Близится праздник нечисти и темных сил – Хэллоуин! Ужасающая тыква на Хэллоуин 2020 – неотъемлемый атрибут этого праздника. Благодаря фантазии и паре советов Натальи Левензон вы с легкостью сделаете такую тыкву своими руками и проникнитесь атмосферой дня всех святых. Читайте, как вырезать тыкву в нашем материале!

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Сделать тыкву на Хэллоуин своими руками достаточно просто. Для этого вам понадобятся:

красивая средняя тыква (желательно правильной формы)

шило

острый нож

большая ложка

маркер или трафарет

свечи

Как же вырезать тыкву на Хэллоуин?

1. Для начала тыкву стоит очистить от пыли. Для этого хорошенько помойте её с мылом, а затем вытрите насухо. Чтобы маркер ложился лучше дополнительно можете протереть тыковку спонжем, смоченным в спирте.

2. Срежьте верхушку тыквы. Для этого используйте острый нож. Также необходимо вынуть всю мякоть и семечки. Дабы избежать лишней траты времени и сил, сделайте это с помощью большой ложки.

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3. На этом этапе всё зависит от вашей фантазии. Вы можете нарисовать рожицу непосредственно на тыкве от руки либо использовать трафарет. Если вам пригляделся какой-то рисунок в интернете, то распечатайте его, приложите аккуратно к тыковке и при помощи острого шила сделайте множественные проколы по контуру трафарета. Затем вырезайте его ножиком.

4. В завершении можно придать вашей тыкве жуткий вид. Используйте деревянные зубочистки для создания зубов и ресниц, а вовнутрь положите несколько небольших свечей. При выключенном свете тыква будет выглядеть очень ярко и пугающе.

STB.UA подобрал несколько идей для тыквы на Хэллоуин :

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Теперь вы знаете, как вырезать тыкву на Хэллоуин. Пусть это умение превратит этот праздник в день, который обязательно запомнится! Счастливого Хэллоуина 2020!