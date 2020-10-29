Експерти «Все буде добре» впевнені, що у разі розлучення передусім жінка має забезпечити себе і дитину матеріально та не залишитися на вулиці. У новому випуску програми ми дізналися, що треба робити, якщо ваш шлюб підійшов до завершення. Більше про те, як пережити розлучення, читайте в нашому матеріалі.

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Складіть журнал витрат (тобто фіксуйте усі витрати на навчання дитини, на одяг, харчування, дозвілля, гуртки, секції тощо). Також збирайте чеки. Це допоможе довести суму витрат і стягнути аліменти. Одразу відкрийте рахунок на дитину. Зробити це краще як мінімум за місяць до розлучення. Відкладіть певну суму грошей із сімейного бюджету. Після розлучення можна покласти ці кошти під відсоток, на який можна буде забезпечувати себе та дитину найнеобхіднішим. Сформулюйте ваші вимоги, щоб можна було чітко вказати колишньому чоловікові, яка сума вам потрібна. До речі, жінка має право на виплати (так звані аліменти на дружину), якщо у неї дитина до 4 років або дитина з інвалідністю. Самореалізовуйтесь! Опануйте професію, про яку давно мріяли. Заплануйте кардинальну зміну свого образу на день розлучення. Відвідайте з подругами сауну, почніть ходити на йогу. Це допоможе вам відновитися після всіх випробувань долі.

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