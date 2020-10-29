Як пережити розлучення
29.10.2020
Експерти «Все буде добре» впевнені, що у разі розлучення передусім жінка має забезпечити себе і дитину матеріально та не залишитися на вулиці. У новому випуску програми ми дізналися, що треба робити, якщо ваш шлюб підійшов до завершення. Більше про те, як пережити розлучення, читайте в нашому матеріалі.
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- Складіть журнал витрат (тобто фіксуйте усі витрати на навчання дитини, на одяг, харчування, дозвілля, гуртки, секції тощо). Також збирайте чеки. Це допоможе довести суму витрат і стягнути аліменти. Одразу відкрийте рахунок на дитину. Зробити це краще як мінімум за місяць до розлучення.
- Відкладіть певну суму грошей із сімейного бюджету. Після розлучення можна покласти ці кошти під відсоток, на який можна буде забезпечувати себе та дитину найнеобхіднішим.
- Сформулюйте ваші вимоги, щоб можна було чітко вказати колишньому чоловікові, яка сума вам потрібна. До речі, жінка має право на виплати (так звані аліменти на дружину), якщо у неї дитина до 4 років або дитина з інвалідністю.
- Самореалізовуйтесь! Опануйте професію, про яку давно мріяли. Заплануйте кардинальну зміну свого образу на день розлучення. Відвідайте з подругами сауну, почніть ходити на йогу. Це допоможе вам відновитися після всіх випробувань долі.
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