Эксперты «Все буде добре» уверены, что в случае развода прежде всего женщина должна обеспечить себя и ребенка материально и не остаться на улице. В новом выпуске программы мы узнали, что надо делать в случае того, если ваш брак подошел к концу. Более детально о том, как пережить развод, читайте в нашем материале.

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Советы экспертов:

Составьте журнал расходов (то есть фиксируйте все расходы на обучение ребенка, на одежду, питание, досуг, кружки, секции и т. д.). Также собирайте чеки. Это поможет доказать сумму расходов и взыскать алименты. Сразу откройте счет на ребенка. Сделать это лучше как минимум за месяц до развода. Отложите определенную сумму из семейного бюджета. После развода можно положить эти средства под процент, на который будет возможность обеспечивать себя и ребенка самым необходимым. Сформулируйте Ваши требования, чтобы потом иметь возможность указать бывшему мужу, какая сумма вам нужна. Кстати, женщина имеет право на выплаты (так называемые алименты на жену), если у нее есть ребенок до 4 лет или ребенок с инвалидностью. Самореализовывайтесь! Освойте профессию, о которой давно мечтали. Запланируйте кардинальное изменение своего образа в день развода. Посетите с подругами баню, начните ходить на йогу. Это поможет вам восстановиться после всех пройденных испытаний.

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