Как пережить развод
29.10.2020
Эксперты «Все буде добре» уверены, что в случае развода прежде всего женщина должна обеспечить себя и ребенка материально и не остаться на улице. В новом выпуске программы мы узнали, что надо делать в случае того, если ваш брак подошел к концу. Более детально о том, как пережить развод, читайте в нашем материале.
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Советы экспертов:
- Составьте журнал расходов (то есть фиксируйте все расходы на обучение ребенка, на одежду, питание, досуг, кружки, секции и т. д.). Также собирайте чеки. Это поможет доказать сумму расходов и взыскать алименты. Сразу откройте счет на ребенка. Сделать это лучше как минимум за месяц до развода.
- Отложите определенную сумму из семейного бюджета. После развода можно положить эти средства под процент, на который будет возможность обеспечивать себя и ребенка самым необходимым.
- Сформулируйте Ваши требования, чтобы потом иметь возможность указать бывшему мужу, какая сумма вам нужна. Кстати, женщина имеет право на выплаты (так называемые алименты на жену), если у нее есть ребенок до 4 лет или ребенок с инвалидностью.
- Самореализовывайтесь! Освойте профессию, о которой давно мечтали. Запланируйте кардинальное изменение своего образа в день развода. Посетите с подругами баню, начните ходить на йогу. Это поможет вам восстановиться после всех пройденных испытаний.
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