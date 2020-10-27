Готуємо страви на Хелловін за рецептами «Все буде добре». Відтепер ви зможете приготувати самостійно свинину в гарбузі по-мексиканськи. Звучить смачно, чи не так? Отже, як приготувати свинину в гарбузі по-мексиканськи в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Червоний або чорний перець мелений, сіль, цукор за смаком

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Приготування:

Підготуємо «гарбуз-горщик». Зрізаємо верхівку з хвостиком. Вона буде виконувати функцію кришки.

Видаляємо середину: дістаємо насіння і волокнисту насіннєву сумку, трішки гарбузової м’якоті. Якщо гарбуз з тонкими стінками, то можна не вирізати м’якоть.

Солимо, перчимо гарбуз зсередини, зовні та всередині змащуємо оливковою олією, поміщаємо в рукав для запікання, зав’язуємо, поміщаємо на деко і відправляємо в духовку на 25–30 хвилин при температурі 180 °С.

Свинину нарізаємо кубиками 2х2 см. Кладемо м’ясо в миску, додаємо цибулю, 1–2 пропущені через прес зубці часнику, насипаємо мелений перець чилі, чорний перець, сіль за смаком, додаємо сік лимону.

Залишаємо м’ясо в маринаді на 10 хвилин.

Ріпчасту цибулю ріжемо кільцями.

Нагріваємо в сковороді олію, викладаємо шматочки свинини, швидко обсмажуємо на середньому вогні, додаємо цибулю, консервовану кукурудзу.

Болгарський перець очищуємо від насіння, ріжемо кубиками.

Додаємо в сковорідку перець, оливки, м’якоть від гарбуза, все разом солимо за смаком, насипаємо 2 чайні ложки цукру, мелений червоний перець. На сильному вогні готуємо начинку, поки рідина з неї не випарується майже повністю. Тушкуємо до випаровування рідини (15 хв.).

Дістаємо підпечений гарбуз з духової шафи, обережно розпаковуємо з рукава. Сік з гарбуза не виливаємо! Наповнюємо наш імпровізований горщик начинкою до верху, накриваємо кришкою з хвостиком, заливаємо соком від гарбуза. Відправляємо запікатися на годину-півтори при 180 °С.

Через годину перевірте готовність: проткніть зубочисткою гарбуз: якщо шкірка м’яка, то можна діставати.