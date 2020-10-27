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Страви на Хелловін: свинина в гарбузі по-мексиканськи

27.10.2020

Готуємо страви на Хелловін за рецептами «Все буде добре». Відтепер ви зможете приготувати самостійно свинину в гарбузі по-мексиканськи. Звучить смачно, чи не так? Отже, як приготувати свинину в гарбузі по-мексиканськи в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

свинина в тыкве

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Інгредієнти:

  • Гарбуз – 1 шт. (3 кг)
  • Свинина (лопатка) – 1 кг
  • Цибуля – 2 шт.
  • Кукурудза (консервована) – 1 банка
  • Оливки без кісточок – 100 г
  • Червоний болгарський перець – 2 шт. (середнього  розміру)
  • Соняшникова олія (для обсмажування м’яса)
  • Перець чилі мелений
  • Сік половини лимону і цедра
  • Часник
  • Червоний або чорний перець мелений, сіль, цукор за смаком
  • Карі мелений
  • Коріандр або мускатний горіх мелений

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Приготування:

  1. Підготуємо «гарбуз-горщик». Зрізаємо верхівку з хвостиком. Вона буде виконувати функцію кришки.   
  2. Видаляємо середину: дістаємо насіння і волокнисту насіннєву сумку, трішки гарбузової м’якоті. Якщо гарбуз з тонкими стінками, то можна не вирізати  м’якоть.
  3. Солимо, перчимо гарбуз зсередини, зовні та всередині змащуємо оливковою олією, поміщаємо в рукав для запікання, зав’язуємо, поміщаємо на деко і відправляємо в духовку на 25–30 хвилин при температурі 180 °С.  
  4. Свинину нарізаємо кубиками 2х2 см.  Кладемо м’ясо в миску, додаємо цибулю, 1–2 пропущені через прес зубці часнику, насипаємо мелений перець чилі, чорний перець, сіль за смаком, додаємо сік лимону.
  5. Залишаємо м’ясо в маринаді на 10 хвилин.
  6. Ріпчасту цибулю ріжемо кільцями.
  7. Нагріваємо в сковороді олію, викладаємо шматочки свинини, швидко обсмажуємо на середньому вогні, додаємо цибулю, консервовану кукурудзу.
  8. Болгарський перець очищуємо від насіння, ріжемо кубиками.
  9. Додаємо в сковорідку перець, оливки, м’якоть від гарбуза, все разом солимо за смаком, насипаємо 2 чайні ложки цукру, мелений червоний перець. На сильному вогні готуємо начинку, поки рідина з неї не випарується майже повністю. Тушкуємо до випаровування рідини (15 хв.).
  10. Дістаємо підпечений гарбуз з духової шафи, обережно розпаковуємо з рукава. Сік з гарбуза  не виливаємо! Наповнюємо наш імпровізований горщик начинкою до верху, накриваємо кришкою з хвостиком, заливаємо соком від гарбуза. Відправляємо запікатися на годину-півтори при 180 °С.
  11. Через годину перевірте готовність: проткніть зубочисткою гарбуз: якщо шкірка м’яка, то можна діставати.
  12. Готовий гарбуз нарізаємо на 6 порцій. Гарбузова частина може служити як ложка для дегустації начинки.

 

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