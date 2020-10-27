Блюда на Хэллоуин: Свинина в тыкве по-мексикански
27.10.2020
Готовим блюда на Хэллоуин по рецептам «Все буде добре». Теперь вы сможете приготовить самостоятельно свинину в тыкве по-мексикански. Звучит вкусно, ведь так? Итак, как приготовить свинину в тыкве по-мексикански, вы узнаете в нашем материале.
Больше по теме: Десерты из тыквы: топ-3 рецептов
Ингредиенты:
- Тыква – 1 шт. (3 кг)
- Свинина (лопатка) – 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Кукуруза (консервированная) – 1 банка
- Оливки без косточек – 100 г
- Красный болгарский перец – 2 шт. (среднего размера)
- Масло подсолнечное (для обжарки мяса)
- Перец чили молотый
- Сок половины лимона и цедра
- Чеснок
- Красный или черный перец молотый, соль, сахар по вкусу
- Кари молотый
- Кориандр или мускатный орех молотый
Больше по теме: Антипростудный суп из тыквы: рецепт приготовления
Приготовление:
- Подготовим «тыкву-горшок». Срезаем верхушку с хвостиком. Она будет выполнять функцию крышки.
- Вычищаем середину: получаем семена и волокнистую семенную сумку, немного тыквенной мякоти. Если тыква с тонкими стенками, то можно не вырезать мякоть.
- Солим, перчим тыкву изнутри, снаружи и изнутри смазываем оливковым маслом, помещаем в рукав для запекания, завязываем, помещаем на противень и отправляем в духовку на 25–30 минут при температуре 180 °С .
- Свинину нарезаем кубиками 2х2 см. Ложим мясо в миску, добавляем лук, 1–2 пропущенных через пресс зубчика чеснока, насыпаем молотый перец чили, черный перец, соль по вкусу, добавляем сок лимона.
- Оставляем мясо в маринаде на 10 минут.
- Репчатый лук режем кольцами.
- Нагреваем в сковороде масло, выкладываем кусочки свинины, быстро обжариваем на среднем огне, добавляем лук, консервированную кукурузу.
- Болгарский перец чистим от семян, режем кубиками.
- Добавляем в сковороду перец, оливки, мякоть от тыквы, все вместе солим по вкусу, насыпаем 2 чайные ложки сахара, молотый красный перец. На сильном огне готовим начинку, пока жидкость из нее не испарится почти полностью. Тушим до испарения жидкости (15 мин).
- Достаем печеную тыкву из духового шкафа, осторожно распаковываем из рукава. Сок из нее не выливайте! Наполняем наш импровизированный горшок начинкой до верха, накрываем крышкой с хвостиком, заливаем соком от тыквы. Отправляем запекаться на час-полтора при 180 °С.
- Через час проверьте готовность: нужно проткнуть тыкву зубочисткой: если кожура мягкая, то можно доставать.
- Готовую тыкву нарезаем на 6 порций. Тыквенная часть может служить в качестве ложки для дегустации начинки.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=