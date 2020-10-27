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Блюда на Хэллоуин: Свинина в тыкве по-мексикански

27.10.2020

Готовим блюда на Хэллоуин по рецептам «Все буде добре». Теперь вы сможете приготовить самостоятельно свинину в тыкве по-мексикански. Звучит вкусно, ведь так? Итак, как приготовить свинину в тыкве по-мексикански, вы узнаете в нашем материале.

свинина в тыкве

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Ингредиенты:

  • Тыква – 1 шт. (3 кг)
  • Свинина (лопатка) – 1 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Кукуруза (консервированная) – 1 банка
  • Оливки без косточек – 100 г
  • Красный болгарский перец – 2 шт. (среднего размера)
  • Масло подсолнечное (для обжарки мяса)
  • Перец чили молотый
  • Сок половины лимона и цедра
  • Чеснок
  • Красный или черный перец молотый, соль, сахар по вкусу
  • Кари молотый
  • Кориандр или мускатный орех молотый

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Приготовление:

  1. Подготовим «тыкву-горшок». Срезаем верхушку с хвостиком. Она будет выполнять функцию крышки.
  2. Вычищаем середину: получаем семена и волокнистую семенную сумку, немного тыквенной мякоти. Если тыква с тонкими стенками, то можно не вырезать мякоть.
  3. Солим, перчим тыкву изнутри, снаружи и изнутри смазываем оливковым маслом, помещаем в рукав для запекания, завязываем, помещаем на противень и отправляем в духовку на 25–30 минут при температуре 180 °С .
  4. Свинину нарезаем кубиками 2х2 см. Ложим мясо в миску, добавляем лук, 1–2 пропущенных через пресс зубчика чеснока, насыпаем молотый перец чили, черный перец, соль по вкусу, добавляем сок лимона.
  5. Оставляем мясо в маринаде на 10 минут.
  6. Репчатый лук режем кольцами.
  7. Нагреваем в сковороде масло, выкладываем кусочки свинины, быстро обжариваем на среднем огне, добавляем лук, консервированную кукурузу.
  8. Болгарский перец чистим от семян, режем кубиками.
  9. Добавляем в сковороду перец, оливки, мякоть от тыквы, все вместе солим по вкусу, насыпаем 2 чайные ложки сахара, молотый красный перец. На сильном огне готовим начинку, пока жидкость из нее не испарится почти полностью. Тушим до испарения жидкости (15 мин).
  10. Достаем печеную тыкву из духового шкафа, осторожно распаковываем из рукава. Сок из нее не выливайте! Наполняем наш импровизированный горшок начинкой до верха, накрываем крышкой с хвостиком, заливаем соком от тыквы. Отправляем запекаться на час-полтора при 180 °С.
  11. Через час проверьте готовность: нужно проткнуть тыкву зубочисткой: если кожура мягкая, то можно доставать.
  12. Готовую тыкву нарезаем на 6 порций. Тыквенная часть может служить в качестве ложки для дегустации начинки.

 

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