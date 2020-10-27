В продовження теми страв на Хелловін! Отже, ви все думаєте, що приготувати на свято? А як вам напій – пряний гарбузовий пунш? Приготуйте його на свою вечірку, і точно зможете підкорити кожного гостя, зробивши свято по-справжньому особливим. Детальний рецепт приготування гарбузового пуншу на Хелловін шукайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти (на 6 порцій):

Гарбузове пюре (запечений гарбуз) – 500 г

Яблучний сік – 1 л

Кориця – 3–4 палички

Ваніль – 1 ч. л.

Гвоздика – 3–4 шт.

Мускатний горіх мелений – 1 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Лайм – 1 шт.

Лід – за бажанням

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Приготування:

Гарбуз очистити, нарізати невеликими шматками. Поміщаємо на деко, відправляємо в духову шафу на 20 хв. при 180 °С. Лимон розрізати на дольки. Готовий гарбуз перебити блендером, змішати з яблучним соком, додати цитрусові, прянощі. Добре перемішати. Дати настоятися в холодильнику 30 хв. Готовий напій розлити у склянки, прикрасити м’ятою, пластинками лимону або гарбуза. За бажанням додати лід.