Страви на Хелловін: пряний гарбузовий пунш
27.10.2020
В продовження теми страв на Хелловін! Отже, ви все думаєте, що приготувати на свято? А як вам напій – пряний гарбузовий пунш? Приготуйте його на свою вечірку, і точно зможете підкорити кожного гостя, зробивши свято по-справжньому особливим. Детальний рецепт приготування гарбузового пуншу на Хелловін шукайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти (на 6 порцій):
- Гарбузове пюре (запечений гарбуз) – 500 г
- Яблучний сік – 1 л
- Кориця – 3–4 палички
- Ваніль – 1 ч. л.
- Гвоздика – 3–4 шт.
- Мускатний горіх мелений – 1 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Лід – за бажанням
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Приготування:
- Гарбуз очистити, нарізати невеликими шматками.
- Поміщаємо на деко, відправляємо в духову шафу на 20 хв. при 180 °С.
- Лимон розрізати на дольки.
- Готовий гарбуз перебити блендером, змішати з яблучним соком, додати цитрусові, прянощі. Добре перемішати. Дати настоятися в холодильнику 30 хв.
- Готовий напій розлити у склянки, прикрасити м’ятою, пластинками лимону або гарбуза. За бажанням додати лід.
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