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Страви на Хелловін: пряний гарбузовий пунш

27.10.2020

В продовження теми страв на Хелловін! Отже, ви все думаєте, що приготувати на свято? А як вам напій пряний гарбузовий пунш? Приготуйте його на свою вечірку, і точно зможете підкорити кожного гостя, зробивши свято по-справжньому особливим. Детальний рецепт приготування гарбузового пуншу на Хелловін шукайте в нашому матеріалі.

тыквенный пунш

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Інгредієнти (на 6 порцій):

  • Гарбузове пюре (запечений гарбуз) – 500 г
  • Яблучний сік – 1 л
  • Кориця – 3–4 палички
  • Ваніль  – 1 ч. л.
  • Гвоздика – 3–4 шт.
  • Мускатний горіх мелений – 1  ч. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лайм – 1 шт.
  • Лід – за бажанням

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Приготування:

  1. Гарбуз очистити, нарізати невеликими шматками.  
  2. Поміщаємо на деко, відправляємо в духову шафу на 20 хв. при 180 °С.
  3. Лимон розрізати на дольки.
  4. Готовий гарбуз  перебити блендером, змішати з яблучним соком, додати  цитрусові, прянощі. Добре перемішати. Дати настоятися в холодильнику 30 хв.  
  5. Готовий напій розлити у склянки, прикрасити м’ятою, пластинками лимону або гарбуза. За бажанням додати лід.

 

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