В продолжении темы блюд на Хэллоуин! Итак, вы все еще думаете, что приготовить? А как вам напиток – пряный тыквенный пунш? Приготовьте его на свою вечеринку, и сможете покорить каждого гостя, сделав праздник по-настоящему особенным. Детальный рецепт приготовления тыквенного пунша на Хэллоуин вы можете найти в нашем материале.

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Ингредиенты (на 6 порций):

Тыквенное пюре (запеченная тыква) – 500 г

Яблочный сок – 1 л

Корица – 3–4 палочки

Ваниль – 1 ч. л.

Гвоздика – 3–4 шт.

Мускатный орех молотый – 1 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Лайм – 1 шт.

Лед – по желанию

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Приготовление:

Очистить тыкву, нарезать небольшими кусками. Разложить на противень и отправить в духовой шкаф на 20 мин. при 180 °С. Лимон разрезать на дольки. Готовую тыкву перебить блендером, смешать с яблочным соком, добавить цитрусовые, пряности. Затем хорошо перемешать. Дать настояться в холодильнике 30 мин. Готовый напиток разлить по стаканам, украсить мятой, пластинками лимона или тыквы. По желанию добавить лед.