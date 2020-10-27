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Блюда на Хэллоуин: пряный тыквенный пунш

27.10.2020

В продолжении темы блюд на Хэллоуин! Итак, вы все еще думаете, что приготовить? А как вам напиток – пряный тыквенный пунш? Приготовьте его на свою вечеринку, и сможете покорить каждого гостя, сделав праздник по-настоящему особенным. Детальный рецепт приготовления тыквенного пунша на Хэллоуин вы можете найти в нашем материале.

тыквенный пунш

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Ингредиенты (на 6 порций):

  • Тыквенное пюре (запеченная тыква) – 500 г
  • Яблочный сок – 1 л
  • Корица – 3–4 палочки
  • Ваниль – 1 ч. л.
  • Гвоздика – 3–4 шт.
  • Мускатный орех молотый – 1 ч. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лайм – 1 шт.
  • Лед – по желанию

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Приготовление:

  1. Очистить тыкву, нарезать небольшими кусками.
  2. Разложить на противень и отправить в духовой шкаф на 20 мин. при 180 °С.
  3. Лимон разрезать на дольки.
  4. Готовую тыкву перебить блендером, смешать с яблочным соком, добавить цитрусовые, пряности. Затем хорошо перемешать. Дать настояться в холодильнике 30 мин.
  5. Готовый напиток разлить по стаканам, украсить мятой, пластинками лимона или тыквы. По желанию добавить лед.

 

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