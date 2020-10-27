Блюда на Хэллоуин: пряный тыквенный пунш
27.10.2020
В продолжении темы блюд на Хэллоуин! Итак, вы все еще думаете, что приготовить? А как вам напиток – пряный тыквенный пунш? Приготовьте его на свою вечеринку, и сможете покорить каждого гостя, сделав праздник по-настоящему особенным. Детальный рецепт приготовления тыквенного пунша на Хэллоуин вы можете найти в нашем материале.
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Ингредиенты (на 6 порций):
- Тыквенное пюре (запеченная тыква) – 500 г
- Яблочный сок – 1 л
- Корица – 3–4 палочки
- Ваниль – 1 ч. л.
- Гвоздика – 3–4 шт.
- Мускатный орех молотый – 1 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Лед – по желанию
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Приготовление:
- Очистить тыкву, нарезать небольшими кусками.
- Разложить на противень и отправить в духовой шкаф на 20 мин. при 180 °С.
- Лимон разрезать на дольки.
- Готовую тыкву перебить блендером, смешать с яблочным соком, добавить цитрусовые, пряности. Затем хорошо перемешать. Дать настояться в холодильнике 30 мин.
- Готовый напиток разлить по стаканам, украсить мятой, пластинками лимона или тыквы. По желанию добавить лед.
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