Як ворожити на Хелловін 2020? Екстрасенс Олена Курилова стверджує, що саме цієї ночі можна отримати відповіді на всі запитання, що вас бентежать, і зробити так, що весь рік в домі пануватимуть добробут, кохання й достаток. Адже ніч з 31 жовтня на 1 листопада вважається наймістичнішою й енергетично сильною ніччю в році. Читайте ворожіння на Хелловін в нашому матеріалі, й ви зміните своє життя на краще!

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Хелловін завжди вважався іноземним екзотичним святом, що повільно, але впевнено стає все більш популярним в Україні. Але не всі знають, що ще наші предки вважали ніч з 31 жовтня на 1 листопада містичною.

ПОМИНАЛЬНИЙ ДЕНЬ

Стародавні слов’яни прозвали ці дні святом осінніх дідів, тобто померлих родичів. У ці числа було прийнято шанували всіх покійних. А гарбуз, традиційний символ Хелловіна, був уособленням останнього зібраного врожаю цього року, адже саме цей овоч найчастіше рясніє на городах, коли інші вже давно зібрані.

Гарбуз був таким собі предметом примирення в родині. Якщо у свекрухи й невістки виникав конфлікт, то брали найбільший гарбуз, а потім його різав навпіл той, хто більше злився. Далі конфліктні сторони вибирали руками м’якуш з насінням, сідали й поштучно перераховували кожне зернятко. Рішення їх суперечки залежало від того, у кого виявлялося більше зерен.

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В день 31 жовтня з давніх-давен було заведено прибирати все в будинку, й виставляти у дворі мітлу подяки та відро з водою. Люди вірили, що духи предків повертаються на одну ніч додому, тому їм потрібно помитися й попаритися. Самі вони також йшли в лазню, щоб очиститися.

Традиція вирізати різні пики на гарбузі, як і попередні, прийшла до нас з давніх часів. Не всі знають, але насправді це наш слов’янський звичай. Такі видозмінені гарбузи мали відганяти злих духів, тому й вирізали найчастіше жахливі, неприязні обличчя. Також завжди вважалося, що гарбузове насіння – це душа. І бабусі говорили: «Душу їжте!» З цієї причини таке насіння давали їсти й дорослим, і дітям.

Цікаво, що про людину можна дізнатися багато з того, який вираз обличчя вона вирізала на гарбузі. Якщо всі форми – рівні чи гострі, то той, хто вирізав гарбуз, також цілеспрямований і не звик до сумнівів. Якщо пика на гарбузі вийшла завзятою, то й людина, що її вирізала – весела, харизматична, доброзичлива, здатна до неординарних рішень. Якщо ж вираз обличчя у гарбуза вийшов добрий та приємний, то відповідно й людина така ж.

ВОРОЖІННЯ НА ХЕЛЛОВІН

Ці прадавні ворожіння прийшли до нас від наших предків. Вони вірили, що в такий сильний енергетичний день всі прогнози збудуться й змінять їхнє життя. Олена Курилова розповіла про три найпопулярніші ворожіння. Спробуйте й ви дізнатися таємниці долі!

Ворожіння на попелі

Вранці 1 листопада дівчата збирали почину (попіл), викладали її на тарілку й дивилися, які фігурки з неї вийшли. Наприклад, якщо бачили силует птаха, то це означало важливу новину.

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Ворожіння на гарбузі

Є й інший спосіб ворожіння. Виймаєте верхівку (капелюшок) гарбуза, чистите його і вставляєте високу свічку. Потім пишете те, що вас цікавить на папері, наприклад, чи будуть у вас зміни в особистому житті або чого вам боятися. Зверніть увагу, що можна поставити лише одне питання, тому добре його обміркуйте. Далі гарбуз підставляєте до стіни та підпалюєте папір над свічкою. Дивіться на тінь від полум’я, та ​​стежте за образами, що там з’являються. Дуже часто можна побачити тіні в формі тварин, наприклад, ведмедя. Це означає, що у вашому житті з’явиться сильна, владна людина, яка може зробити вам певні робочі пропозиції. Собака – це друг, тобто ви подружитеся з кимось найближчим часом. Якщо ж вас цікавить питання про особисте життя, то від полум’я може з’явитися силует вашого судженого або його профіль.

Гарбуз – це оберіг, тому якщо ви боїтеся, що під час ворожіння до вас наскочить злий дух, він вас захистить. До речі, з магічного гарбуза, що ви використовували для ворожіння, можна варити кашу та робити інші страви. Навіть більше, Олена Курилова радить їсти гарбуз цього дня, оскільки він дає здоров’я, удачу та любов. Такий оберіг заведено ставити на кухні, оскільки це символ сімейного добробуту й ситого столу. Гарбузова каша також готувалася для того, щоб пом’янути померлих.

Ворожіння на снах

Ще одне ворожіння на гарбузі стосується загадування сну. Наприклад, говоримо про себе: «Нехай мені присниться те, що має збутися», – та підпалюємо свічку в гарбузі.