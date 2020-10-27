Как гадать на Хэллоуин 2020? Экстрасенс Алена Курилова утверждает, что именно этой ночью можно получить ответы на все волнующие вас вопросы и сделать так, что весь год в доме будут царить благополучие, любовь и достаток. Ведь ночь с 31 октября на 1 ноября считается самой мистической и энергетически сильною ночью в году. Читайте гадания на Хэллоуин в нашем материале, и вы измените свою жизнь к лучшему!

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Хэллоуин всегда считался иностранным экзотическим праздником, который медленно, но уверенно становится все более популярным в Украине. Но не все знают, что еще наши предки считали ночь с 31 октября на 1 ноября мистической.

ДЕНЬ УСОПШИХ

Древние славяне прозвали эти дни праздником осенних дедов, то есть умерших родственников. В эти числа было принято почитали всех усопших . А тыква, традиционный символ Хэллоуина, была олицетворением последнего собранного урожая этого года, ведь именно этот овощ чаще всего ряснеет на огородах, когда другие уже давно собраны.

Тыква была таким себе предметом примирения в семье. Если у свекрови и невестки созревал конфликт, то брали самую большую тыкву и ее рубил пополам тот, кто был более зол. Далее конфликтующие стороны выгребали руками мякиш с семечками, садились и поштучно пересчитывали каждое зернышко. Решение их спора зависело от того, у кого оказывалось больше зерен.

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В день 31 октября издревле было принято убирать все в доме, и выставлять во дворе благодарственный веник и ведро с водой. Люди верили, что духи предков возвращаются на одну ночь домой, поэтому им нужно помыться и попариться. Сами они также шли в баню, чтобы очиститься.

Традиция вырезать разные рожицы на тыкве, как и предыдущие, пришла к нам с давних времен. Не все знают, но на самом деле это наш славянский обычай. Такие преображенные тыквы должны были отгонять злых духов, поэтому и вырезали чаще всего отпугивающие и ужасающие лица. Также всегда считалось, что тыквенные семечки – это душа. И бабушки говорили: «Душу кушайте!» По этой причине такие семечки давали кушать и взрослым, и детям.

Интересно, что о человеке можно узнать многое по тому, какое выражение лица он вырезал на тыкве. Если все формы – ровные либо острые, то тот, кто вырезал тыкву, также целеустремленный и не привык к сомнениям. Если рожица на тыкве получилась задорной, то и человек ее вырезавший – веселый, харизматичный, дружелюбный, способен к неординарным решениям. Если же выражение лица у тыквы получилось доброе и хорошее, то соответственно и человек такой же.

ГАДАНИЯ НА ХЭЛЛОУИН

Эти древние гадания пришли к нам от наших предков. Они верили, что в такой сильный энергетический день все предсказания сбудутся и изменят их жизнь. Алёна Курилова рассказала о трех самых популярных гаданиях. Попробуйте и вы узнать тайны судьбы!

Гадание на золе

Утром 1 ноября девушки собирали почину (золу), выкладывали ее на тарелку и смотрели, какие фигурки из нее получились. Например, если видели силуэт птицы, то это означало важную новость.

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Гадание на тыкве

Есть и другой способ гадания. Вынимаете верхушку (шляпку) тыквы, вычищаете ее и вставляете высокую свечу. Потом пишете интересующий вас вопрос на бумаге, например, будут ли у вас перемены в личной жизни или чего вам опасаться. Обратите внимание, что можно поставить только один вопрос, поэтому хорошо его обдумайте. Далее тыкву подставляете к стене и поджигаете бумагу над свечкой. Смотрите на тень от пламени, и следите за тем, какие там появляются образы. Очень часто можно увидеть тени в форме животных, например, медведя. Это означает, что в вашей жизни появится сильный, властный человек, который может сделать вам какие-то рабочие предложения. Собака – это друг, то есть вы подружитесь с кем-то в ближайшее время. Если же вас интересует вопрос о личной жизни, то от пламени может появиться силуэт вашего суженного либо его профиль.

Тыква – это оберег, поэтому если вы боитесь, что во время гадания к вам нагрянет злой дух, она вас защитит. Кстати, из магической тыквы, которую вы использовали для гадания, можно варить кашу и делать другие блюда. Более того, Алена Курилова советует кушать тыкву в этот день, поскольку она прибавляет здоровье, удачу и любовь. Такой оберег принято ставить на кухне, поскольку это символ семейного благополучия и сытого стола. Тыквенная каша также готовилась для того, чтобы помянуть умерших.

Гадание на снах

Еще одно гадание на тыкве касается загадывания сна. Например, говорим про себя: «Пускай мне приснится то, что должно сбыться», – и поджигаем свечу в тыкве.

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