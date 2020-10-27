Страви на Хелловін: торт у формі гарбуза
Страви на Хелловін повинні вражати ваших гостей. Отже, приготуємо щось дуже смачне та цікаве, а саме торт у формі гарбуза. У студії «Все буде добре» продемонстрували, наскільки це легко зробити в домашніх умовах. Будьте уважні, приготування цієї страви складатиметься з двох частин. Детальний рецепт торта у формі гарбуза – в матеріалі.
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Приготування торта у нас складатиметься з двох частин. Спочатку зробимо основу – з пісочного тіста, горішків та згущеного молока, а потім візьмемося за оформлення.
Інгредієнти
Для основи:
- Вершкове масло (розм’якшене) – 600 г
- Цукор – 1 склянка
- Борошно – 8 склянок
- Сметана – 10 ст. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Варене згущене молоко – 3 банки
- Волоські горіхи – 300 г
- Родзинки – 300 г
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Для мастики:
- Маршмеллоу – 800 г
- Цукрова пудра – 2 кг
- Молочний шоколад (для фарбування хвостика для гарбуза) – 40 г
- Морквяний сік з солодкою копченою паприкою (для фарбування гарбуза)
- Шпинатний сік (для фарбування листочків)
- Шоколадні кружечки для очей – 2 шт.
Приготування:
- Для тіста у мисці змішуємо розм’якшене вершкове масло – 500 г (100 г залишиться для крему), цукор (1 склянка), 10 столових ложок сметани. В іншу миску просіюємо борошно (8 склянок), додаємо 1 чайну ложку соди.
- Рідкі та сипучі інгредієнти змішуємо. Замішуємо тісто. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і ставимо в холодильник на 20 хвилин.
- Ділимо тісто навпіл, розкатуємо два коржі приблизно 0,5 см завтовшки.
- Кладемо коржі на два дека з пергаментом та випікаємо 10–15 хвилин до золотавості при температурі 200 градусів. Готові коржі перекручуємо через м’ясорубку.
- Для крему змішуємо 3 банки вареного згущеного молока зі 100 г вершкового масла, збиваємо міксером.
- Волоські горіхи злегка подрібнюємо, додаємо їх до крему, туди ж – родзинки та подрібнений корж. Все добре перемішуємо. Консистенція суміші повинна бути густою, формуємо з неї кулю.
- Для мастики розтоплюємо маршмеллоу в мікрохвильовій печі. На дошку просіюємо 1 склянку цукрової пудри, решту пудри просіюємо та додаємо до маршмеллоу, перемішуємо. Викладаємо мастику на дошку та вимішуємо, як тісто.
- Шматочок мастики відкладаємо, з нього формуємо хвостик, брови та листочок до гарбуза, решту – розкатуємо в круглий пласт і покриваємо основу торта. Надаємо кулі форму гарбуза.
- За допомогою пензлика гарбуз фарбуємо морквяним соком з паприкою, листочок – шпинатним соком, хвостик – розтопленим у мікрохвильовці шоколадом.
- Формуємо у гарбуза личко: вирізаємо посмішку, кріпимо всі елементи, очі робимо з шоколадних кружечків.
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