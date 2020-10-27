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Страви на Хелловін: торт у формі гарбуза

27.10.2020

Страви на Хелловін повинні вражати ваших гостей. Отже, приготуємо щось дуже смачне та цікаве, а саме торт у формі гарбуза. У студії «Все буде добре» продемонстрували, наскільки це легко зробити в домашніх умовах. Будьте уважні, приготування цієї страви складатиметься з двох частин. Детальний рецепт торта у формі гарбуза – в матеріалі.

торт в форме тыквы

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Приготування торта у нас складатиметься з двох частин. Спочатку зробимо основу – з пісочного тіста, горішків та згущеного молока, а потім візьмемося за оформлення.  

Інгредієнти

Для основи:

  • Вершкове масло  (розм’якшене) – 600 г
  • Цукор – 1 склянка
  • Борошно – 8 склянок
  • Сметана – 10 ст. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Варене згущене молоко – 3 банки
  • Волоські горіхи – 300 г
  • Родзинки – 300 г

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Для мастики:

  • Маршмеллоу – 800 г
  • Цукрова пудра – 2 кг
  • Молочний шоколад (для фарбування хвостика для гарбуза) – 40 г
  • Морквяний сік з солодкою копченою паприкою  (для фарбування гарбуза)
  • Шпинатний сік (для фарбування листочків)
  • Шоколадні кружечки для очей – 2 шт.

Приготування:

  1. Для тіста у мисці змішуємо розм’якшене вершкове масло – 500 г (100 г залишиться для крему), цукор (1 склянка), 10 столових ложок сметани. В іншу миску просіюємо борошно (8 склянок), додаємо 1 чайну ложку соди.
  2. Рідкі та сипучі інгредієнти змішуємо. Замішуємо тісто. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і ставимо в холодильник на 20 хвилин.
  3. Ділимо тісто навпіл, розкатуємо два коржі приблизно 0,5 см завтовшки.
  4. Кладемо коржі на два дека з пергаментом та випікаємо  10–15 хвилин до золотавості при температурі 200 градусів. Готові коржі перекручуємо через м’ясорубку.
  5. Для крему змішуємо 3 банки вареного згущеного молока зі 100 г вершкового масла, збиваємо міксером.
  6. Волоські горіхи злегка подрібнюємо, додаємо їх до крему, туди ж – родзинки та подрібнений корж. Все добре перемішуємо. Консистенція суміші повинна бути густою, формуємо з неї кулю.
  7. Для мастики розтоплюємо маршмеллоу в мікрохвильовій печі. На дошку просіюємо 1 склянку цукрової пудри, решту пудри просіюємо та додаємо до маршмеллоу, перемішуємо. Викладаємо мастику на дошку та вимішуємо, як тісто.
  8. Шматочок мастики відкладаємо, з нього формуємо  хвостик, брови та листочок до гарбуза, решту – розкатуємо в круглий пласт і покриваємо основу торта. Надаємо кулі форму гарбуза.
  9. За допомогою пензлика гарбуз фарбуємо морквяним соком з паприкою, листочок – шпинатним соком, хвостик – розтопленим у мікрохвильовці шоколадом.   
  10. Формуємо у гарбуза личко: вирізаємо посмішку, кріпимо всі елементи, очі робимо з шоколадних кружечків.

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