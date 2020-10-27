Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Блюда на Хэллоуин: торт в форме тыквы

27.10.2020

Блюда на Хэллоуин должны удивлять ваших гостей. Итак, давайте приготовим что-то очень вкусное и интересное, а именно – торт в форме тыквы. В студии «Все буде добре» продемонстрировали, насколько это просто сделать в домашних условиях. Будьте внимательны, приготовление этого блюда состоит из двух частей. Подробный рецепт торта в форме тыквы – в материале.

торт в форме тыквы

Больше по теме: Блюда на Хэллоуин: пряный тыквенный пунш

Приготовление торта состоит из двух частей. Сначала сделаем основу из песочного теста, орешков и сгущенного молока, а потом возьмемся за оформление.

Ингредиенты

Для основы:

  • Сливочное масло (размягченное) – 600 г
  • Сахар – 1 стакан
  • Мука – 8 стаканов
  • Сметана – 10 ст. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Вареное сгущенное молоко – 3 банки
  • Грецкие орехи – 300 г
  • Изюм – 300 г

Больше по теме: Блюда на Хэллоуин: Свинина в тыкве по-мексикански

Для мастики

  • Маршмеллоу – 800 г
  • Сахарная пудра – 2 кг
  • Молочный шоколад (для окраски хвостика для тыквы) – 40 г
  • Морковный сок со сладкой копченой паприкой (для окраски тыквы)
  • Шпинатный сок (для окраски листьев)
  • Шоколадные кружочки для глаз – 2 шт.

Приготовление:

  1. Для теста в миске смешиваем размягченное сливочное масло – 500 г (100 г останется для крема), сахар (1 стакан), 10 столовых ложек сметаны. В другую миску просеиваем муку (8 стаканов), добавляем 1 чайную ложку соды.
  2. Жидкие и сыпучие ингредиенты смешиваем. Замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на 20 минут.
  3. Делим тесто пополам, раскатываем два коржа примерно 0,5 см толщиной.
  4. Кладем коржи на два противня с пергаментом и выпекаем 10–15 минут до золотого окраса при температуре 200 градусов. Готовые коржи перекручиваем через мясорубку.
  5. Для крема смешиваем 3 банки вареной сгущенки со 100 г сливочного масла, взбиваем миксером.
  6. Грецкие орехи слегка измельчаем, добавляем их к крему, туда же – изюм и измельченный корж. Все хорошо перемешиваем. Консистенция смеси должна быть плотной, формируем из нее шар.
  7. Для мастики топим маршмеллоу в микроволновке. На доску просеиваем 1 стакан сахарной пудры, остатки пудры просеиваем и добавляем к маршмеллоу, перемешиваем. Выкладываем мастику на доску и вымешиваем, как тесто.
  8. Кусочек мастики откладываем, из них формируем хвостик, брови и листочек к тыкве, остальное – раскатываем в круглый пласт и покрываем основу торта. Придаем шару форму тыквы.
  9. С помощью кисточки красим тыкву морковным соком с паприкой, листочек –  шпинатным соком, хвостик – растопленным шоколадом.
  10. Формируем у тыквы лицо: вырезаем улыбку, крепим все элементы, глаза делаем из шоколадных кружочков.

Больше по теме: Блюда на Хэллоуин: жареная тыква ломтиками в панировке

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить