Блюда на Хэллоуин: торт в форме тыквы

Блюда на Хэллоуин должны удивлять ваших гостей. Итак, давайте приготовим что-то очень вкусное и интересное, а именно – торт в форме тыквы. В студии «Все буде добре» продемонстрировали, насколько это просто сделать в домашних условиях. Будьте внимательны, приготовление этого блюда состоит из двух частей. Подробный рецепт торта в форме тыквы – в материале.

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Приготовление торта состоит из двух частей. Сначала сделаем основу из песочного теста, орешков и сгущенного молока, а потом возьмемся за оформление.

Ингредиенты

Для основы:

Сливочное масло (размягченное) – 600 г

Сахар – 1 стакан

Мука – 8 стаканов

Сметана – 10 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Вареное сгущенное молоко – 3 банки

Грецкие орехи – 300 г

Изюм – 300 г

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Для мастики

Маршмеллоу – 800 г

Сахарная пудра – 2 кг

Молочный шоколад (для окраски хвостика для тыквы) – 40 г

Морковный сок со сладкой копченой паприкой (для окраски тыквы)

Шпинатный сок (для окраски листьев)

Шоколадные кружочки для глаз – 2 шт.

Приготовление:

Для теста в миске смешиваем размягченное сливочное масло – 500 г (100 г останется для крема), сахар (1 стакан), 10 столовых ложек сметаны. В другую миску просеиваем муку (8 стаканов), добавляем 1 чайную ложку соды. Жидкие и сыпучие ингредиенты смешиваем. Замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на 20 минут. Делим тесто пополам, раскатываем два коржа примерно 0,5 см толщиной. Кладем коржи на два противня с пергаментом и выпекаем 10–15 минут до золотого окраса при температуре 200 градусов. Готовые коржи перекручиваем через мясорубку. Для крема смешиваем 3 банки вареной сгущенки со 100 г сливочного масла, взбиваем миксером. Грецкие орехи слегка измельчаем, добавляем их к крему, туда же – изюм и измельченный корж. Все хорошо перемешиваем. Консистенция смеси должна быть плотной, формируем из нее шар. Для мастики топим маршмеллоу в микроволновке. На доску просеиваем 1 стакан сахарной пудры, остатки пудры просеиваем и добавляем к маршмеллоу, перемешиваем. Выкладываем мастику на доску и вымешиваем, как тесто. Кусочек мастики откладываем, из них формируем хвостик, брови и листочек к тыкве, остальное – раскатываем в круглый пласт и покрываем основу торта. Придаем шару форму тыквы. С помощью кисточки красим тыкву морковным соком с паприкой, листочек – шпинатным соком, хвостик – растопленным шоколадом. Формируем у тыквы лицо: вырезаем улыбку, крепим все элементы, глаза делаем из шоколадных кружочков.

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