«Все буде добре» знову надає нам найкращі рецепти. Зараз ви дізнаєтесь, як приготувати неймовірно смачний гарбузовий мафін у себе вдома. Детальніше про те, як приготувати гарбузовий мафін, читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:



Гарбуз – 25 г

Яйце куряче – 1 шт.

Кефір (1%) – 35 г

Рослинна олія – 10 мл

Пшеничне борошно – 50 г

Розпушувач – 5 г

Цукор – 30 г

Горіхи – 5 г

Родзинки – 5 г

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Приготування:

Змішати кефір, рослинну олію і яйце (рідкі інгредієнти). Окремо змішати борошно з розпушувачем і цукор. Рідкі інгредієнти змішати з сухими. Подрібнити кухарським ножем на дошці горіхи. Додати в тісто. Гарбуз натерти, додати його в тісто. Форму змастити маслом, наповнити її тістом на дві третини. Випікати при 180 градусах близько 20 – 25 хвилин. Прикрасьте готову страву ягодами для презентації.