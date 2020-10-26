Гарбузовий мафін: рецепт покроково
26.10.2020
«Все буде добре» знову надає нам найкращі рецепти. Зараз ви дізнаєтесь, як приготувати неймовірно смачний гарбузовий мафін у себе вдома. Детальніше про те, як приготувати гарбузовий мафін, читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Гарбуз – 25 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Кефір (1%) – 35 г
- Рослинна олія – 10 мл
- Пшеничне борошно – 50 г
- Розпушувач – 5 г
- Цукор – 30 г
- Горіхи – 5 г
- Родзинки– 5 г
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Приготування:
- Змішати кефір, рослинну олію і яйце (рідкі інгредієнти). Окремо змішати борошно з розпушувачем і цукор.
- Рідкі інгредієнти змішати з сухими.
- Подрібнити кухарським ножем на дошці горіхи. Додати в тісто.
- Гарбуз натерти, додати його в тісто. Форму змастити маслом, наповнити її тістом на дві третини.
- Випікати при 180 градусах близько 20–25 хвилин.
- Прикрасьте готову страву ягодами для презентації.
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