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Гарбузовий мафін: рецепт покроково

26.10.2020

«Все буде добре» знову надає нам найкращі рецепти. Зараз ви дізнаєтесь, як приготувати неймовірно смачний гарбузовий мафін у себе вдома. Детальніше про те, як приготувати гарбузовий мафін, читайте в матеріалі.

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тыквенный маффин

Інгредієнти:

  • Гарбуз 25 г
  • Яйце куряче 1 шт.
  • Кефір (1%) 35 г
  • Рослинна олія 10 мл
  • Пшеничне борошно 50 г
  • Розпушувач 5 г
  • Цукор 30 г
  • Горіхи 5 г
  • Родзинки5 г

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Приготування:

  1. Змішати кефір, рослинну олію і яйце (рідкі інгредієнти). Окремо змішати борошно з розпушувачем і цукор.
  2. Рідкі інгредієнти змішати з сухими.
  3. Подрібнити кухарським ножем на дошці горіхи.  Додати в тісто.
  4. Гарбуз натерти, додати його в тісто. Форму змастити маслом, наповнити її тістом на дві третини.
  5. Випікати при 180 градусах близько 2025 хвилин.
  6. Прикрасьте готову страву ягодами для презентації.

 

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