Тыквенный маффин: рецепт пошагово
26.10.2020
«Все буде добре» вновь предоставляет нам лучшие рецепты. Сейчас вы узнаете, как приготовить тыквенный маффин с невероятно нежным вкусом прямо у себя дома. Подробнее о том, как приготовить тыквенный маффин, читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Тыква – 25 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Кефир (1%) – 35 г
- Растительное масло – 10 мл
- Пшеничная мука – 50 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Сахар – 30 г
- Орехи – 5 г
- Изюм – 5 г
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Приготовление:
- Смешать кефир, растительное масло и яйцо (жидкие ингредиенты). Отдельно смешать муку с разрыхлителем и сахаром.
- Жидкие ингредиенты смешать с сухими.
- Измельчить поварским ножом на разделочной доске орехи. Добавить в тесто.
- Тыкву натереть, добавить в тесто. Форму смазать маслом, наполнить ее тестом на две трети.
- Выпекать при 180 градусах около 20–25 минут.
- Украсьте готовое блюдо ягодами для презентации.
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