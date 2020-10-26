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Тыквенный маффин: рецепт пошагово

26.10.2020

«Все буде добре» вновь предоставляет нам лучшие рецепты. Сейчас вы узнаете, как приготовить тыквенный маффин с невероятно нежным вкусом прямо у себя дома. Подробнее о том, как приготовить тыквенный маффин, читайте в материале.

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тыквенный маффин

Ингредиенты:

  • Тыква – 25 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Кефир (1%) – 35 г
  • Растительное масло – 10 мл
  • Пшеничная мука – 50 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Сахар – 30 г
  • Орехи – 5 г
  • Изюм – 5 г

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Приготовление:

  1. Смешать кефир, растительное масло и яйцо (жидкие ингредиенты). Отдельно смешать муку с разрыхлителем и сахаром.
  2. Жидкие ингредиенты смешать с сухими.
  3. Измельчить поварским ножом на разделочной доске орехи. Добавить в тесто.
  4. Тыкву натереть, добавить в тесто. Форму смазать маслом, наполнить ее тестом на две трети.
  5. Выпекать при 180 градусах около 2025 минут.
  6. Украсьте готовое блюдо ягодами для презентации.

 

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