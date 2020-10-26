«Все буде добре» вновь предоставляет нам лучшие рецепты. Сейчас вы узнаете, как приготовить тыквенный маффин с невероятно нежным вкусом прямо у себя дома. Подробнее о том, как приготовить тыквенный маффин, читайте в материале.

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Ингредиенты:

Тыква – 25 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Кефир (1%) – 35 г

Растительное масло – 10 мл

Пшеничная мука – 50 г

Разрыхлитель – 5 г

Сахар – 30 г

Орехи – 5 г

Изюм – 5 г

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Приготовление:

Смешать кефир, растительное масло и яйцо (жидкие ингредиенты). Отдельно смешать муку с разрыхлителем и сахаром. Жидкие ингредиенты смешать с сухими. Измельчить поварским ножом на разделочной доске орехи. Добавить в тесто. Тыкву натереть, добавить в тесто. Форму смазать маслом, наполнить ее тестом на две трети. Выпекать при 180 градусах около 20 – 25 минут. Украсьте готовое блюдо ягодами для презентации.