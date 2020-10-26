Цитрусовий спрей від жиру: рецепт еко-експерта
26.10.2020
Експерт «Все буде добре» Анна Терещенко розповіла рецепт натурального засобу від жиру, який не спровокує виникнення алергії у вагітних жінок та ефективно впорається з проблемами. Як приготувати цитрусовий спрей від жиру в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: Як зробити шугаринг в домашніх умовах
Інгредієнти:
- столовий оцет – 200 мл
- спирт етиловий – 200 мл
- цедра (не суха) 1 лимона
- цедра (не суха) 1 апельсина
- цедра (не суха) 1 грейпфрута
- гірчичний порошок – 100 г
Більше на тему: Схуднення з дієтологом: метод долоні
Приготування:
- Шкірку цитрусових викласти у скляну банку, залити оцтом і поставити в темне місце на тиждень.
- Дістати, перелити в пляшку з розпилювачем і використовувати для чищення поверхонь (пластику, кахлю, фаянсу, мармуру – всього, крім дерева) і вікон.
- Ви можете брати цедру тільки апельсинів або тільки лимонів – аромат буде змінюватися, як і фінальний колір оцту. Якщо запах оцту все ще вас бентежить, ви можете додати кілька крапель ефірних олій лимона та апельсина.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=