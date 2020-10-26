Експерт «Все буде добре» Анна Терещенко розповіла рецепт натурального засобу від жиру, який не спровокує виникнення алергії у вагітних жінок та ефективно впорається з проблемами. Як приготувати цитрусовий спрей від жиру в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

столовий оцет – 200 мл

спирт етиловий – 200 мл

цедра (не суха) 1 лимона

цедра (не суха) 1 апельсина

цедра (не суха) 1 грейпфрута

гірчичний порошок – 100 г

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Приготування:

Шкірку цитрусових викласти у скляну банку, залити оцтом і поставити в темне місце на тиждень. Дістати, перелити в пляшку з розпилювачем і використовувати для чищення поверхонь (пластику, кахлю, фаянсу, мармуру – всього, крім дерева) і вікон. Ви можете брати цедру тільки апельсинів або тільки лимонів – аромат буде змінюватися, як і фінальний колір оцту. Якщо запах оцту все ще вас бентежить, ви можете додати кілька крапель ефірних олій лимона та апельсина.