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Цитрусовий спрей від жиру: рецепт еко-експерта

26.10.2020

Експерт «Все буде добре» Анна Терещенко розповіла рецепт натурального засобу від жиру, який не спровокує виникнення алергії у вагітних жінок та ефективно впорається з проблемами. Як приготувати цитрусовий спрей від жиру в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

средство от жира

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Інгредієнти:

  • столовий оцет – 200 мл
  • спирт етиловий – 200 мл
  • цедра (не суха) 1 лимона
  • цедра (не суха) 1 апельсина
  • цедра (не суха) 1 грейпфрута
  • гірчичний порошок – 100 г

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Приготування:

  1. Шкірку цитрусових викласти у скляну банку, залити оцтом і поставити в темне місце на тиждень.
  2. Дістати, перелити в пляшку з розпилювачем і використовувати для чищення поверхонь (пластику, кахлю, фаянсу, мармуру – всього, крім дерева) і вікон.
  3. Ви можете брати цедру тільки апельсинів або тільки лимонів – аромат буде змінюватися, як і фінальний колір оцту. Якщо запах оцту все ще вас бентежить, ви можете додати кілька крапель ефірних олій лимона та апельсина.

 

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