Эксперт «Все буде добре» Анна Терещенко рассказала рецепт натурального средства от жира, которое не спровоцирует возникновение аллергии у беременных женщин и эффективно справится с проблемами. Как приготовить цитрусовый спрей от жира в домашних условиях, читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

столовый уксус – 200 мл

спирт этиловый – 200 мл

цедра (не сухая) 1 лимона

цедра (не сухая) 1 апельсина

цедра (не сухая) 1 грейпфрута

горчичный порошок – 100 г

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Приготовление:

Кожуру цитрусовых выложить в стеклянную банку, залить уксусом и убрать в темное место на неделю. Достать, перелить в бутылку с распылителем и использовать для чистки поверхностей (пластика, кафеля, фаянса, мрамора – всего, кроме дерева) и окон. Вы можете брать цедру только апельсинов или только лимонов – аромат будет меняться, как и финальный цвет уксуса. Если запах уксуса все еще вас смущает, вы можете добавить несколько капель эфирных масел лимона и апельсина.