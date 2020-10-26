Цитрусовый спрей от жира: рецепт эко-эксперта
26.10.2020
Эксперт «Все буде добре» Анна Терещенко рассказала рецепт натурального средства от жира, которое не спровоцирует возникновение аллергии у беременных женщин и эффективно справится с проблемами. Как приготовить цитрусовый спрей от жира в домашних условиях, читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- столовый уксус – 200 мл
- спирт этиловый – 200 мл
- цедра (не сухая) 1 лимона
- цедра (не сухая) 1 апельсина
- цедра (не сухая) 1 грейпфрута
- горчичный порошок – 100 г
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Приготовление:
- Кожуру цитрусовых выложить в стеклянную банку, залить уксусом и убрать в темное место на неделю.
- Достать, перелить в бутылку с распылителем и использовать для чистки поверхностей (пластика, кафеля, фаянса, мрамора – всего, кроме дерева) и окон.
- Вы можете брать цедру только апельсинов или только лимонов – аромат будет меняться, как и финальный цвет уксуса. Если запах уксуса все еще вас смущает, вы можете добавить несколько капель эфирных масел лимона и апельсина.
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