Хочете помолодшати? Іноді для цього достатньо просто змити макіяж! Візажист Олена Мельник розібрала помилки в макіяжі, які старять жінку, додають їй п’ять, а то і десять років, а також навчила гостей студії «Все буде добре», як фарбуватися так, щоб виглядати молодо та свіжо.

Помилка № 1 – занадто довгі та яскраві стрілки

Ми не кажемо, що стрілки в цілому – це погано. Ми кажемо, що потрібно малювати дуже акуратно, хвостик не повинен виходити за межу ока. Ось тоді вони вигідно підкреслять розріз очей, а довгі та широкі стрілки, навпаки, зроблять риси обличчя більш грубими. А якщо ви ще й спрямуєте хвостик стрілки вниз, то візуально опустите собі повіки. З віком овал обличчя втрачає свої форми та трохи опускається.

Ось таким чином ви самі моделюєте собі непотрібні складки та зморшки.

Рішення: Для того щоб намалювати стрілки, використовуємо підводку-фломастер, яка допоможе намалювати тонку лінію. Акуратно промальовуємо контур вій та робимо маленький хвостик, який лише трохи виходить за природні межі очей. Гарним варіантом можна назвати і гелеву підводку. Придбайте скошений пензлик для її вдалого нанесення.

Помилка № 2 – чорний смокі-айс

Темний смокі-айс, та ще й виконаний перламутровими тінями, зменшить ваші очі, зробить повіки важкими. Крім того, чорні відтінки роблять погляд похмурим.

Рішення: Для смокі-айс з палетки обираємо м’які коричневі відтінки: світлішим профарбовуємо внутрішню частину повіка, темнішим – зовнішню. Спочатку працюємо з рухомою повікою, а потім – з нерухомою. За допомогою пензлика-бочки розтушовуємо отриманий малюнок.

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Помилка № 3 – занадто чіткі брови

Яскраві брови, намальовані чіткими лініями, підкреслюють мімічні зморшки, роблять обличчя грубим та похмурим. А темний відтінок олівця, який наші героїні вибрали для оформлення брів, створює сильний контраст з відтінком шкіри. Через це брови занадто впадають у вічі та виглядають неприродно.



Рішення: Для оформлення брів потрібно вибирати матові тіні, або олівець на 1–2 тони світліший за ваш колір волосся. І в жодному разі не малюйте чітких ліній, тільки плавні переходи та штрихи, що імітують волоски. За допомогою пензлика заповнюємо шкіру між волосками матовими тінями, розтушовуємо та фіксуємо безбарвним гелем.

Помилка № 4 – занадто контрастні рум’яна

Наступна помилка – занадто контрастні рум’яна, які роблять риси обличчя грубуватими, а сам макіяж більш театральним, ніж повсякденним. Неправильно вважати, що темний, насичений колір рум’ян вдало виділяє вилиці. Насичені рум’яна лише підкреслять недоліки шкіри: нерівності, зморшки тощо.

Рішення: З палетки обираємо відтінок на 1–2 тони темніший за вашу натуральну палітру, ближче до персикового відтінку, щоб освіжити обличчя. Посміхаємося, щоб розгледіти наші яблучка на щічках. Їх потрібно профарбовувати – від центру трохи витягаючи до скронь.

Струшуйте пензлик після того, як набрали на нього рум’яна – засобу має бути зовсім небагато! Після того як підфарбували щічки, залишками пройдіться по чолу і підборіддю, трохи по носу. Уявіть, де б у вас почервоніла шкіра після морозу. Так рум’янець виглядає природніше.

Помилка № 5 – перламутрова помада неприродних відтінків

Перламутрові помади були популярні ще у 80-х. Тому виглядає дивно, коли молода дівчина використовує відтінки, які за звичкою використовувала б ровесниця її мами. Крім того, перламутр робить губи тоншими.

Рішення: Будемо використовувати матову помаду натуральних персикових відтінків. Вона додасть губам необхідний об’єм, зробить їх соковитішими.

Матові помади вже не на піку своєї популярності, але все ж своєї актуальності не втрачають. Хоча зараз їм на зміну приходять не перламутрові, а глянцеві помади, це суттєва різниця.

За допомогою Олени ми змогли з’ясувати, які помилки в макіяжі додають вік як молодим дівчатам, так і жінкам старше 35. Також ми дізналися рецепт уникнення ось таких казусів! Детальніше в нашому відео «Все буде добре».

Video: Помилки в макіяжі, які старять: топ-5 від Олени Мельник Помилки в макіяжі, які старять жінку, розкрила Олена Мельник. Візажист описала топ-5 помилок в макіяжі, які додають вік