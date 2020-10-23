Хотите помолодеть? Иногда для этого достаточно просто смыть макияж! Визажист Елена Мельник разобрала ошибки в макияже, которые старят женщину, добавляют ей пять, а то и десять лет, а также научила гостей студии «Все буде добре», как краситься так, чтобы выглядеть молодо и свежо.

Ошибка № 1 – слишком длинные и яркие стрелки

Мы не говорим, что стрелки в целом – это плохо. Мы говорим, что нужно рисовать очень аккуратные стрелочки, хвостик которых не должен выходить за границу глаза. Вот тогда они выгодно подчеркивают разрез глаз, а длинные и широкие стрелки, наоборот, делают черты лица более грубыми. А если вы еще и заведёте хвостик стрелки вниз, то зрительно опустите веки. С возрастом овал лица теряет свои формы и немного опускается.

Вот таким образом вы сами моделируете себе ненужные складки и морщины.

Решение: Для того, чтобы нарисовать стрелки, используем подводку-фломастер, которая чертит тонкую линию. Аккуратно прорисовываем ресничный контур и делаем небольшой хвостик, который лишь немного выходит за естественную границу глаза. Хорошим вариантом можно назвать и гелевую подводку. Приобретите скошенную кисть для её нанесения.

Ошибка № 2 – чёрный смоки-айс

Тёмный смоки-айс, да еще и выполненный перламутровыми тенями, уменьшит ваши глаза, сделает веко тяжёлым. Кроме того, чёрные оттенки делают взгляд поникшим.

Решение: Для смоки-айс из палетки выбираем мягкие коричневые оттенки: более светлым прокрашиваем внутреннюю часть века, более тёмным – внешнюю. Сначала работаем с подвижным веком, а после – с неподвижным. С помощью кисточки-бочонка растушевываем получившийся рисунок.

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Ошибка № 3 – слишком чёткие брови

Яркие брови, нарисованные чёткими линиями, подчеркивают мимические морщинки, делают лицо грубым и угрюмым. А тёмный оттенок карандаша, который наши героини выбрали для оформления бровей, создает сильный контраст с оттенком кожи. Из-за этого брови сильно бросаются в глаза и выглядят неестественно.

Решение: Для оформления бровей нужно выбирать матовые тени или карандаш на 1–2 тона светлее вашего цвета волос. И ни в коем случае не рисуйте чётких линий, только плавные переходы и штрихи, имитирующие волоски. С помощью кисточки заполняем кожу между волосками матовыми тенями, растушевываем, фиксируем бесцветным гелем.

Ошибка № 4 – слишком контрастные румяна

Следующая ошибка – слишком контрастные румяна, которые делают черты лица грубоватыми, а сам макияж больше театральным, нежели повседневным. Неправильно считать, что тёмный, насыщенный цвет румян красиво выделяет скулы. Насыщенные румяна лишь подчеркнут все недостатки кожи: неровности, морщинки и т. д.

Решение: Из палетки выбираем оттенок на 1–2 тона темнее вашей натуральной палитры, ближе к персиковой гамме, чтобы освежить лицо. Улыбаемся, чтобы разглядеть наши яблочки на щёчках. Их и прокрашиваем – из центра чуть-чуть вытягивая к вискам.

Стряхивайте кисточку после того, как набрали на неё румяна – средства должно быть совсем немного! После того, как подкрасили щёки, остатками пройдитесь по лбу и подбородку, немного по носу. Представьте, где бы у вас покраснела кожа после мороза. Так румянец выглядит естественно.

Ошибка № 5 – перламутровая помада неестественных оттенков

Перламутровые помады были популярны ещё в 80-х. Поэтому выглядит странно, когда молодая девушка использует оттенки, которые по привычке использовала бы сверстница её мамы. Кроме того, перламутр делает губы более тонкими.

Решение: Будем использовать матовую помаду натуральных персиковых оттенков. Она придаст губам необходимый объём, сделает их более сочными.

Матовые помады уже не на пике своей популярности, но всё же актуальности не теряют. Но им на смену приходят не перламутровые, а глянцевые помады, это существенная разница.

С помощью Лены мы смогли выяснить, какие ошибки в макияже добавляют возраст как молодым девушкам, так и женщинам старше 35. Также мы узнали рецепт предотвращения таких казусов! Подробнее в нашем видео «Все буде добре».

Video: Ошибки в макияже, которые старят: топ-5 от Елены Мельник Ошибки в макияже, которые старят женщину, раскрыла Елена Мельник. Визажист описала топ-5 ошибок в макияже, которые добавляют возраст