Підробка домашньої курки. Як нас дурять на ринку?

Ви купуєте домашню курочку, щоб покращити своє здоров’я, а замість цього заробите камені в нирках і навіть пухлину! Костянтин Грубич провів розслідування і розповів, звідки беруться підроблені кури і як вони загрожують вашому здоров’ю. Також наш експерт навчить, як правильно вибрати домашню курку на ринку.

Купуючи підроблену курку, ви не тільки переплачуєте за неї до 50 гривень, а й ризикуєте своїм здоров’ям. І отруєння – не найстрашніші наслідки такої покупки.

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Колишній працівник однієї з найбільших птахофабрик країни, який зсередини знає процес реалізації старих курей, розповів про секрети виробництва:

«Найчастіше фабрика наживається на старих курках, які мають бути утилізовані. На виробництві можливі 2 варіанти перепродажу «відходів». Перший варіант – продаж живого старого птаха фермерам. Стара несучка важить до 1 кг, вони їх догодовують і перепродають як домашніх курей. Другий варіант – птицю забивають прямо на фабриці і перепродають фермерам. Вони їх наколюють фосфатами і фарбують йодом або морквяним соком, щоб продати як свійську птицю. Є також схема роботи фермерів з торговими мережами, коли перші купують молодих курей і догодовують їх кукурудзою, щоб потім продати як преміум продукт домашнього виробництва. Старих фабричних курей повинні утилізувати або переробляти на корм тваринам, проте хто хоче втрачати на цьому гроші?»

У таких продуктах найчастіше присутні бактерії групи кишкової палички, які можуть викликати гостру токсичну інфекцію після його споживання. Але хто думає про такі небезпеки, коли перед тобою апетитна курка, та ще й мила жінка розповідає, як виростила її на траві і кукурудзі.

Бувають навіть випадки, коли курка просто померла в курнику на птахофермі, і її вирішили продати. Так нечисті на руку продавці намагаються ще більше заробити на продажі курки. А мертву птицю можна купити всього за 5 грн. Вони могли б придбати м’ясо старих несучок, але вони коштують близько 30-35 грн.

ВАЖЛИВО: Якщо м’ясо червоного кольору, всередині тушки багато кров’яних патьоків – значить птиця померла своєю смертю, бо кров не стекла, а залишилася в тушці і розтеклася по м’ясу!

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Також важливо знати основні ознаки, які відрізняють справжню домашню курочку від підробки:

курка повинна мати запах горілої шкірки;

за кольором вона повинна бути світло-жовтою;

м’ясо домашньої курки має бути темним за кольором і щільним за структурою;

гомілки і крила мають бути продовгуватими, а не круглими;

жир домашньої курки повинен бути світло-жовтим;

вага домашньої несучки повинна бути 1-1,5 кг.

Video: Підробка домашньої курки. Як нас дурять на ринку? Експерт Костянтин Грубич провів розслідування і розповів, звідки беруться підробні кури і як вони загрожують вашому здоров'ю.