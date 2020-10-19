Подделка домашней курицы. Как нас обманывают на рынке?

Вы покупаете домашнюю курочку, чтобы поправить свое здоровье, а вместо этого заработаете камни в почках и даже опухоль! Константин Грубич провёл расследование и рассказал, откуда берутся поддельные куры и как они угрожают вашему здоровью. Также наш эксперт научит, как правильно выбрать домашнюю курицу на рынке.

Покупая поддельную курицу, вы не только переплачиваете за неё до 50 гривен, но и рискуете своим здоровьем. И отравление – не самые страшные последствия такой покупки.

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Бывший работник одной из крупнейших птицефабрик страны, который изнутри знает процесс реализации старых кур, рассказал о секретах производства:

«Чаще всего фабрика наживается на старых курицах, которые должны быть утилизированы. На производстве возможны 2 варианта перепродажи «отходов». Первый вариант – продажа живой старой птицы фермерам. Старая несушка весит до 1 кг, они их докармливают и перепродают как домашних кур. Второй вариант – птицу забивают прямо на фабрике и перепродают фермерам. Они их накалывают фосфатами и красят йодом или морковным соком, чтобы продать, как домашнюю птицу. Есть также схема работы фермеров с торговыми сетями, когда первые покупают молодых кур и докармливают их кукурузой, чтобы потом продать как премиум продукт домашнего производства. Старых фабричных куриц должны утилизировать или перерабатывать на корм животным, однако кто хочет терять на этом деньги?»

В таких продуктах чаще всего присутствуют бактерии группы кишечной палочки, которые могут вызвать острую токсичную инфекцию после его потребления. Но кто думает о таких опасностях, когда перед тобой аппетитная курица, да ещё и милая женщина рассказывает, как вырастила её на траве и кукурузе.

Бывают даже случаи, когда курица просто умерла в курятнике на птицеферме, и её решили продать. Так нечистые на руку продавцы пытаются еще больше заработать на продаже курицы. А мёртвую птицу можно купить всего за 5 грн. Они могли бы приобрести мясо старых несушек, но они стоят около 30-35 грн.

ВАЖНО: Если мясо красного цвета, внутри тушки много кровяных подтёков – значит птица умерла сама, так как кровь не стекла, а осталась в тушке и растеклась по мясу!

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Также важно знать основные признаки, которые отличают настоящую домашнюю курочку от подделки:

курица должна иметь запах горелой кожицы;

по цвету она должна быть светло-желтой;

мясо домашней курицы должно быть тёмным по цвету и плотным по структуре;

голень и крылья должны быть продолговатыми, а не круглыми;

жир домашней курицы должен быть светло-жёлтым;

вес домашней несушки должен быть 1-1,5 кг.

Video: Подделка домашней курицы. Как нас обманывают на рынке? Эксперт Константин Грубич провел расследование и рассказал, откуда берутся поддельные куры и как они угрожают вашему здоровью.