Що приготувати на Хелловін: 5 рецептів простих страв від Олега Ковальчука
Які страви на Хелловін приготувати? Якщо ви не знаєте, що приготувати на Хелловін, але хочете здивувати своїх гостей, ця стаття для вас. Фіналіст проекту «МастерШеф»-6 Олег Ковальчук розповів, як приготувати оригінальні страви на Хелловін. Топ-5 страв до свята не потребують надзусиль, але при цьому подарують необхідний настрій і атмосферу. Якими кулінарними шедеврами дивував Олег Ковальчук, читайте в матеріалі.
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Кейк-попси «Гарбузи, привиди та відьмочки»
Складові:
- Подрібнений бісквіт
- Вершкове масло
- Згущене молоко
- Какао
- Шоколад
- Куркума
- Мастика зеленого, білого та чорного кольорів
Приготування:
- Перемолоти бісквіт в крихту.
- Вершкове масло збити зі згущеним молоком.
- До бісквіту додати какао. Поєднати бісквітну крихту з кремом.
- Сформувати кульки. Вставити в них палички.
- Розтопити білий та чорний шоколад.
- Сформовані готові кульки на паличках мокнути в розтоплений білий шоколад, потім в білий шоколад з куркумою.
- Чорним шоколадом намалювати очі та рот.
- Зробити кейк-попси у вигляді гарбуза, привида та відьмочки. З мастики відьмочкам зробити капелюшки, а гарбузам – зелені хвостики. Кейк-попс «Привид» покрити білою мастикою.
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«Кривавий» пунш:
Складові:
- Морс із журавлини – 500 мл
- Буряк – 3 шт.
- Журавлина – 50 гр
- Заморожена малина – 100 гр
- Цукор – 3 ст. л.
- Вершки 33% – 200 мл
- Шматки вареного буряку
Приготування:
- Вичавити сік з буряку.
- До нього додати журавлину, малину, цукор. Ретельно перемішати з морсом із журавлини.
- Прикрасити збитими вершками та шматочками буряку.
Десерт «Яблука в карамелі»
Складові:
- Яблука – 4 шт.
- Вершкове масло – 75 г
- Цукор-пісок – 1,5 склянки
- Горіхи для посипки – 75 г
Приготування:
- Обсмажити горіхи на сухій сковороді.
- Подрібнити горіхи до стану крупної крихти в блендері.
- Вимити яблука і відрізати плодоніжки. В отвір вставити дерев’яні шпажки.
- Розтопити вершкове масло, всипати туди весь цукор. Далі почекати, поки цукор не почне перетворюватися в карамель з характерним золотистим відтінком.
- Занурити підготовлені яблука в карамель, а потім – в горіхову крихту. За бажанням горіхи можна замінити кунжутом, а також додати кориці або будь-якої іншої приправи за смаком.
- Карамель повинна затвердіти, після чого страву можна подавати на стіл!
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Закуска «Павук на Хелловін»
Складові:
- Яйця – 3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Вершкове масло – 20 г
- Маслини – 6 шт.
- Майонез – 1 ст. л.
- Сіль, приправа – за смаком
Приготування:
- Зварити яйця круто, остудити, розрізати навпіл уздовж.
- Жовток дістати і перетерти з майонезом, сіллю і приправою до смаку.
- Порізати цибулю кубиками і викласти на гарячу сковороду. Після появи характерного золотистого відтінку – зняти з вогню. Кубики цибулі перемішати з жовтком.
- Цю суміш акуратно викласти в яєчний білок.
- Розрізати кожну маслину навпіл. Одну половинку покласти зверху на жовток – це буде тіло павучка. Другу половинку маслини порізати на смужки і укласти навколо «тіла» – це будуть лапки. Страва готова!
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Печиво «Скелетики»
Складові:
- Борошно – 200 г
- Ванільний цукор – 1 ст. л.
- Вершкове масло – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 100 г
- Розпушувач – 0,5 ст. л.
- Сіль, приправа – за смаком.
Також знадобляться формочки у вигляді чоловічків і шоколадна паста в тюбику.
Приготування:
- Змішати борошно з розпушувачем, ванільним і звичайним цукром.
- Додати яйце, м’яке вершкове масло.
- Замісити тісто разом з ванільним цукром і розпушувачем, після чого залишити його в холодильнику на півгодини.
- Розкатати тісто, формочкою вирізати фігурки. Відправити їх в духовку на 10–15 хвилин за температури 180 градусів.
- Домалювати шоколадом лінії скелета.