Які страви на Хелловін приготувати? Якщо ви не знаєте, що приготувати на Хелловін, але хочете здивувати своїх гостей, ця стаття для вас. Фіналіст проекту «МастерШеф»-6 Олег Ковальчук розповів, як приготувати оригінальні страви на Хелловін. Топ-5 страв до свята не потребують надзусиль, але при цьому подарують необхідний настрій і атмосферу. Якими кулінарними шедеврами дивував Олег Ковальчук, читайте в матеріалі.

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Кейк-попси «Гарбузи, привиди та відьмочки»

Складові:

Подрібнений бісквіт

Вершкове масло

Згущене молоко

Какао

Шоколад

Куркума

Мастика зеленого, білого та чорного кольорів

Приготування:

Перемолоти бісквіт в крихту. Вершкове масло збити зі згущеним молоком. До бісквіту додати какао. Поєднати бісквітну крихту з кремом. Сформувати кульки. Вставити в них палички. Розтопити білий та чорний шоколад. Сформовані готові кульки на паличках мокнути в розтоплений білий шоколад, потім в білий шоколад з куркумою. Чорним шоколадом намалювати очі та рот. Зробити кейк-попси у вигляді гарбуза, привида та відьмочки. З мастики відьмочкам зробити капелюшки, а гарбузам – зелені хвостики. Кейк-попс «Привид» покрити білою мастикою.

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«Кривавий» пунш:

Складові:

Морс із журавлини – 500 мл

Буряк – 3 шт.

Журавлина – 50 гр

Заморожена малина – 100 гр

Цукор – 3 ст. л.

Вершки 33% – 200 мл

Шматки вареного буряку

Приготування:

Вичавити сік з буряку. До нього додати журавлину, малину, цукор. Ретельно перемішати з морсом із журавлини. Прикрасити збитими вершками та шматочками буряку.

Десерт «Яблука в карамелі»

Складові:

Яблука – 4 шт.

Вершкове масло – 75 г

Цукор-пісок – 1,5 склянки

Горіхи для посипки – 75 г

Приготування:

Обсмажити горіхи на сухій сковороді. Подрібнити горіхи до стану крупної крихти в блендері. Вимити яблука і відрізати плодоніжки. В отвір вставити дерев’яні шпажки. Розтопити вершкове масло, всипати туди весь цукор. Далі почекати, поки цукор не почне перетворюватися в карамель з характерним золотистим відтінком. Занурити підготовлені яблука в карамель, а потім – в горіхову крихту. За бажанням горіхи можна замінити кунжутом, а також додати кориці або будь-якої іншої приправи за смаком. Карамель повинна затвердіти, після чого страву можна подавати на стіл!

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Закуска «Павук на Хелловін»

Складові:

Яйця – 3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Вершкове масло – 20 г

Маслини – 6 шт.

Майонез – 1 ст. л.

Сіль, приправа – за смаком

Приготування:

Зварити яйця круто, остудити, розрізати навпіл уздовж. Жовток дістати і перетерти з майонезом, сіллю і приправою до смаку. Порізати цибулю кубиками і викласти на гарячу сковороду. Після появи характерного золотистого відтінку – зняти з вогню. Кубики цибулі перемішати з жовтком. Цю суміш акуратно викласти в яєчний білок. Розрізати кожну маслину навпіл. Одну половинку покласти зверху на жовток – це буде тіло павучка. Другу половинку маслини порізати на смужки і укласти навколо «тіла» – це будуть лапки. Страва готова!

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Печиво «Скелетики»

Складові:

Борошно – 200 г

Ванільний цукор – 1 ст. л.

Вершкове масло – 100 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 100 г

Розпушувач – 0,5 ст. л.

Сіль, приправа – за смаком.

Також знадобляться формочки у вигляді чоловічків і шоколадна паста в тюбику.

Приготування:

Змішати борошно з розпушувачем, ванільним і звичайним цукром. Додати яйце, м’яке вершкове масло. Замісити тісто разом з ванільним цукром і розпушувачем, після чого залишити його в холодильнику на півгодини. Розкатати тісто, формочкою вирізати фігурки. Відправити їх в духовку на 10–15 хвилин за температури 180 градусів. Домалювати шоколадом лінії скелета.