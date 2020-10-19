Что приготовить на Хэллоуин: 5 рецептов простых блюд от Олега Ковальчука
Какие блюда на Хэллоуин приготовить? Если вы не знаете, что приготовить на Хэллоуин, но хотите удивить своих гостей, эта статья для вас. Финалист проекта «МастерШеф»-6 Олег Ковальчук рассказал, как приготовить оригинальные блюда на Хэллоуин. Топ-5 блюд к празднику не потребуют сверхусилий, но при этом подарят необходимое настроение и атмосферу. Какими кулинарными шедеврами удивлял Олег Ковальчук, читайте в материале.
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Кейк-попсы «Тыквы, призраки и ведьмочки»
Ингредиенты:
- Измельченный бисквит
- Сливочное масло
- Сгущенное молоко
- Какао
- Шоколад
- Куркума
- Мастика зеленого, белого и черного цветов
Приготовление:
- Перемолоть бисквит в крошку.
- Сливочное масло взбить со сгущенным молоком.
- К бисквиту добавить какао. Соединить бисквитную крошку с кремом.
- Сформировать шарики. Вставить в них палочки.
- Растопить белый и черный шоколад.
- Сформированные готовые шарики на палочках мокнуть в растопленный белый шоколад, затем в белый шоколад с куркумой.
- Черным шоколадом нарисовать глаза и рот.
- Сделать кейк-попсы в виде тыквы, привидения и ведьмочки. С мастики ведьмочкам сделать шляпки, а тыквам – зеленые хвостики. Кейк-попс «Привидение» покрыть белой мастикой.
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«Кровавый» пунш:
Ингредиенты:
- Морс из клюквы – 500 мл
- Свёкла – 3 шт.
- Клюква – 50 гр
- Замороженная малина – 100 гр
- Сахар – 3 ст. л.
- Сливки 33% – 200 мл
- Куски вареной свеклы
Приготовление:
- Выжать сок из свеклы.
- К нему добавить клюкву, малину, сахар. Тщательно перемешать с морсом из клюквы.
- Украсить взбитыми сливками и кусочками свеклы.
Десерт «Яблоки в карамели»
Ингредиенты:
- Яблоки – 4 шт.
- Сливочное масло – 75 г
- Сахар-песок – 1,5 стакана
- Орехи для посыпки – 75 г
Приготовление:
- Обжарить орехи на сухой сковороде.
- Измельчить орехи до состояния крупной крошки в блендере.
- Вымыть яблоки и отрезать плодоножки. В образовавшееся отверстие воткнуть деревянные шпажки.
- Растопить сливочное масло, всыпать туда весь сахар. Далее подождать, пока сахар не начнет превращаться в карамель с характерным золотистым оттенком.
- Окунуть подготовленные яблоки в карамель, а потом – в ореховую крошку. По желанию орехи можно заменить кунжутом, а также добавить корицы или любой другой приправы по вкусу.
- Карамель должна затвердеть, после чего блюдо можно подавать на стол!
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Закуска «Паук на Хэллоуин»
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сливочное масло – 20 г
- Маслины – 6 шт.
- Майонез – 1 ст. л.
- Соль, приправа – по вкусу
Приготовление:
- Сварить яйца вкрутую, остудить, разрезать пополам вдоль.
- Желток достать и перетереть с майонезом, солью и приправой по вкусу.
- Порезать лук кубиками и выложить на горячую сковороду. После появления характерного золотистого оттенка – снять с огня. Кубики лука перемешать с желтком.
- Эту смесь аккуратно выложить в яичный белок.
- Разрезать каждую маслину пополам. Одну половинку положить сверху на желток – это будет тело паучка. Вторую половинку маслины порезать на полоски и уложить вокруг «тела» – это будут лапки. Блюдо готово!
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Печенье «Скелетики»
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Ванильный сахар – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 100 г
- Разрыхлитель – 0,5 ст. л.
- Соль, приправа – по вкусу.
Также понадобятся формочки в виде человечков и шоколадная паста в тюбике. Перемешать муку с разрыхлителем, ванильным и обычным сахаром.
Приготовление:
- Добавить яйцо, мягкое сливочное масло.
- Замесить тесто вместе с ванильным сахаром и разрыхлителем, после чего оставить его в холодильнике на полчаса.
- Раскатать тесто, формочкой вырезать фигурки. Отправить их в духовку на 10–15 минут при температуре 180 градусов.
- Дорисовать шоколадом линии скелета.