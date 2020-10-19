Какие блюда на Хэллоуин приготовить? Если вы не знаете, что приготовить на Хэллоуин, но хотите удивить своих гостей, эта статья для вас. Финалист проекта «МастерШеф»-6 Олег Ковальчук рассказал, как приготовить оригинальные блюда на Хэллоуин. Топ-5 блюд к празднику не потребуют сверхусилий, но при этом подарят необходимое настроение и атмосферу. Какими кулинарными шедеврами удивлял Олег Ковальчук, читайте в материале.

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Кейк-попсы «Тыквы, призраки и ведьмочки»

Ингредиенты:

Измельченный бисквит

Сливочное масло

Сгущенное молоко

Какао

Шоколад

Куркума

Мастика зеленого, белого и черного цветов

Приготовление:

Перемолоть бисквит в крошку. Сливочное масло взбить со сгущенным молоком. К бисквиту добавить какао. Соединить бисквитную крошку с кремом. Сформировать шарики. Вставить в них палочки. Растопить белый и черный шоколад. Сформированные готовые шарики на палочках мокнуть в растопленный белый шоколад, затем в белый шоколад с куркумой. Черным шоколадом нарисовать глаза и рот. Сделать кейк-попсы в виде тыквы, привидения и ведьмочки. С мастики ведьмочкам сделать шляпки, а тыквам – зеленые хвостики. Кейк-попс «Привидение» покрыть белой мастикой.

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«Кровавый» пунш:

Ингредиенты:



Морс из клюквы – 500 мл

Свёкла – 3 шт.

Клюква – 50 гр

Замороженная малина – 100 гр

Сахар – 3 ст. л.

Сливки 33% – 200 мл

Куски вареной свеклы

Приготовление:

Выжать сок из свеклы. К нему добавить клюкву, малину, сахар. Тщательно перемешать с морсом из клюквы. Украсить взбитыми сливками и кусочками свеклы.

Десерт «Яблоки в карамели»

Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.

Сливочное масло – 75 г

Сахар-песок – 1,5 стакана

Орехи для посыпки – 75 г

Приготовление:

Обжарить орехи на сухой сковороде. Измельчить орехи до состояния крупной крошки в блендере. Вымыть яблоки и отрезать плодоножки. В образовавшееся отверстие воткнуть деревянные шпажки. Растопить сливочное масло, всыпать туда весь сахар. Далее подождать, пока сахар не начнет превращаться в карамель с характерным золотистым оттенком. Окунуть подготовленные яблоки в карамель, а потом – в ореховую крошку. По желанию орехи можно заменить кунжутом, а также добавить корицы или любой другой приправы по вкусу. Карамель должна затвердеть, после чего блюдо можно подавать на стол!

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Закуска « Паук на Хэллоуин

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Сливочное масло – 20 г

Маслины – 6 шт.

Майонез – 1 ст. л.

Соль, приправа – по вкусу

Приготовление:

Сварить яйца вкрутую, остудить, разрезать пополам вдоль. Желток достать и перетереть с майонезом, солью и приправой по вкусу. Порезать лук кубиками и выложить на горячую сковороду. После появления характерного золотистого оттенка – снять с огня. Кубики лука перемешать с желтком. Эту смесь аккуратно выложить в яичный белок. Разрезать каждую маслину пополам. Одну половинку положить сверху на желток – это будет тело паучка. Вторую половинку маслины порезать на полоски и уложить вокруг « тела » – это будут лапки. Блюдо готово!

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Печенье « Скелетики »

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Ванильный сахар – 1 ст. л.

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 0,5 ст. л.

Соль, приправа – по вкусу.

Также понадобятся формочки в виде человечков и шоколадная паста в тюбике. Перемешать муку с разрыхлителем, ванильным и обычным сахаром.

Приготовление:

Добавить яйцо, мягкое сливочное масло. Замесить тесто вместе с ванильным сахаром и разрыхлителем, после чего оставить его в холодильнике на полчаса. Раскатать тесто, формочкой вырезать фигурки. Отправить их в духовку на 10 – 15 минут при температуре 180 градусов. Дорисовать шоколадом линии скелета.