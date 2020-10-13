Давно мрієте про справжнє неземне кохання? Або вашому подружжю не вистачає розуміння? Свято Покрова ідеально підходить для того, щоб змінити ситуацію на краще! Екстрасенс Олена Курилова розповіла, який букет на Покров Пресвятої Богородиці має бути у кожному будинку, та як червоні хризантеми допоможуть привернути любов у ваше життя!

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Червоні хризантеми на Покров Пресвятої Богородиці мають бути в домі у кожної незаміжньої дівчини. Енергетика цих квітів очищає душу, розсіює атмосферу сумнівів, дарує спокій та любов. Хризантема встановлює здоровий баланс розуму та почуттів в уже сформованих сім’ях, створює в домі спокійну атмосферу, а партнерам дарує взаємне кохання та свободу від сумнівів.

Чим більше червоних пелюсток хризантеми ви засушите, тим яскравішим та насиченішим буде ваше кохання! Зшийте з будь-якої тканини мішечок, наповніть його засушеними пелюстками та зав’яжіть атласною червоною стрічкою. Такий талісман має бути в домі кожної незаміжньої жінки, яка бажає щирого та чистого кохання.

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Наступна порада для самотніх сердець – привітайте зі святом Покров Пресвятої Богородиці 2020 хоча б одну сімейну пару. Виберіть тих людей, стосунками яких ви захоплюєтесь. Можна подарувати їм квіти або приготувати страву. До речі, коли будете готувати, покрийте голову світлою хустиною та думайте про ваше майбутнє щасливе сімейне життя!

Video: Букет на Покров Пресвятої Богородиці для привернення любові Читайте, який букет на Покров Пресвятої Богородиці слід поставити вдома, щоб привернути кохання. А також, який обряд для привернення любові на Покрову рекомендує здійснити Олена Курилова