Давно мечтаете о настоящей неземной любви? Или вашей семейной паре не хватает понимания? Праздник Покрова идеально подходит для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему! Экстрасенс Алена Курилова рассказала, какой букет на Покров Пресвятой Богородицы должен быть в каждом доме, и как красные хризантемы помогут привлечь любовь в вашу жизнь!

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Красные хризантемы на Покров Пресвятой Богородицы должны быть в доме у каждой незамужней девушки. Энергетика этих цветов очищает душу, рассеивает атмосферу сомнений, дарит покой и любовь. Хризантема устанавливает здоровый баланс разума и чувств в уже сложившихся семьях, создает в доме спокойную атмосферу, а партнерам дарит взаимную любовь и свободу от сомнений.

Чем больше красных лепестков хризантем вы засушите, тем ярче и насыщенней будет ваша любовь! Сшейте из любой материи мешочек, наполните его засушенными лепестками и завяжите атласной красной лентой. Такой талисман должен быть в доме каждой незамужней женщины, которая желает искренней и чистой любви.

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Следующий совет для одиноких сердец – поздравьте с праздником Покров Пресвятой Богородицы 2020 хотя бы одну семейную пару. Выберите тех людей, отношениями которых вы восхищаетесь. Можно подарить им цветы или приготовить блюдо. Кстати, когда будете готовить, покройте голову светлым платком и думайте о вашей будущей счастливой семейной жизни!

Video: Букет на Покров Пресвятой Богородицы для привлечения любви Читайте, какой букет на Покров Пресвятой Богородицы следует поставить дома, чтобы привлечь любовь. А также, какой обряд для привлечения любви на Покрову рекомендует осуществить Алёна Курилова