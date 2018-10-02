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Телеканал СТБ / Покрова Пресвятої Богородиці: витоки та значення свята та поради таролога Фекли

Покрова Пресвятої Богородиці: витоки та значення свята та поради таролога Фекли

Телеканал СТБ

Покров Пресвятої Богородиці у 2018 році святкується 14 жовтня. Це одне з найважливіших православних свят, яке особливо шанували українські козаки. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся історію свята, молитви на Покров Пресвятої Богородиці 2018, а також на що звернути увагу при святкуванні.

Aerial view of Saint Andrew church and Andriyivskyy Descent, cityscape of Podil. Kiev, Ukraine

Над вивченням історії православного свята працювали багато вчених з усього світу, але неточності й досі залишаються. Вважається, що цього дня, у Влахернському храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза Божої Матері, Богородиця з’явилася Андрію Юродивому і його учневі Епіфанію, розстелившись над усіма, хто зібрався у храмі. За віруваннями і описами, з’явилася вона в супроводі ангелів та святих, серед яких були Іван Предтеча та Іван Богослов, разом вони зачитали молитву. Звичайно, побачене несло добрий знак для всіх жителів міста, і незабаром війська противника дійсно відступили.

Pokrova

Явлення Богоматері датується 910 роком, за деякими джерелами – 902-им. Звісно, про точні дати дослідники сперечаються і сьогодення, адже роки життя Андрія Юродивого, а саме з ним пов’язують подію, також мають неточності.

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Здавна вважається, що Пресвята Богородиця є покровителькою не тільки всіх людей, але дівчат, які мріють про заміжжя і дітей, тому цього дня їм варто обов’язково відправитися до церкви, помолитися і поставити свічку. Часто жінки примовляли: «Покров-батюшка, крий землю сніжком, а мене женишком», адже цей день, за повір’ями, зустрічає зиму, покриваючи землю снігом.

Молитва на заміжжя до Пресвятої Богородиці:

«О, Пресвята Діва Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Сина Свого, да милостивий він буде до прохання наших. Вдаюся до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, тих, хто молиться Тобі, покрий нас покровом Твоїм, і проси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Збережи мене від гордості і самолюбства, дай же мені охоту до праці і благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого велить людям в чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа до нього, не для догоди бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і створивши йому дружину в помічницю, благословив їх рости, розмножуватися і населяти землю.

Пресвята Богородице, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і побожного, щоб ми в любові з ним і в згоді прославляли Тебе і милосердного Бога: Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь».

Молитва до Пресвятої Богородиці «Пом’якшення злих сердець»:

«Пом’якшити наша зла серця, Богородице, і напасті наших ненависників згас, і всяку тісноту душі нашея дозволь. Hа Твій святий образ взірающі, Твоїм стражданням і милосердям про нас розчулюємось і рани Твоя цілуємо, стріл же наших, Тебе терзає, жахається. Чи не дай нам, Мати благосердно, в жорстокості нашому і від жорстокосердості ближніх загинути, бо Ти воістину злих сердець Пом’якшення ».

Молитва до Пресвятої Богородиці «Семистрільна»:

«О багатостраждальна Мати Божа, Превисшая всіх дочок землі, по чистоті Своєї і з величини страждань, Тобою на землі перенесених, прийми многоболючі зітхання наші та збережи нас під дахом Твоєї милості. Іншого бо притулку і теплаго предстательства хіба Тобі не знаємо, але, яко відвагу імущих до Іже з Тобою народженому, допоможи і спаси нас молитвами Своїми, та цілі були досягнемо Царства Небесного, ідеже з усіма святими будем співати в Троїце єдиному Богові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь».

Молитва до Пресвятої Богородиці «Семистрільна»

Учасниця «Битви екстрасенсів» 18 сезон Фекла про Покрову

«На Покрову всі таїнства і обряди здійснює у будинку жінка – берегиня родини. Обряди, які відбуваються для сім’ї, для дому, для дітей, на заміжжя. Як Пресвята Богородиця вкрила своїм Омофором Святу Землю, так і берегиня в цей день «вкриває» свою сім’ю. Покрова Пресвятої Богородиці – одне з найбільш великих і шанованих християнських свят. Перш за все, це свято сім’ї і тих, хто хоче знайти свою половинку. Православні люди в усі часи з особливим шануванням ставилися до Богородиці. У них жила тверда віра: Пресвята Богородиця позбавляє від всіх бід і печалей. Божу Матір у народі вважали найкращою захисницею дітей і молодих дівчат».

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