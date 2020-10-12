Ваша дитина навідріз відмовляється їсти супи, а на шкідливу їжу реагує, як на свято? З цим терміново потрібно щось робити! У випуску «Все буде добре» Кирило Пузенко, автор проєкту «СУПкультура», розповість, як приготувати грибний суп із сочевицею так, щоб його захотіла їсти ваша дитина. Детальний рецепт корисного грибного супу в їстівній склянці читайте в матеріалі.

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Тісто (для приготування їстівної склянки)

Інгредієнти:

кукурудзяне борошно – 500 г

пшеничне борошно – 400 г

білок – 1 шт.

сіль, куркума – за смаком

вода – 1 л

олія – щоб змастити форму

Приготування:

Потрібно замісити тісто. Воно повинно вийти не рідким. Залиште тісто на 10 хвилин, щоб воно відпочило. Розкатайте тісто та «надіньте» на бляшанку (оберіть будь-яку з газованих напоїв). Попередньо обріжте краї та зачистьте дату на дні. Щоб тісто не прилипало до стінок, бляшанку можна змастити олією. Помістіть склянку на 20 хвилин у духовку з температурою 200 градусів.

Суп

Інгредієнти:

червона сочевиця – 200 г

вода – 1 л

оливкова олія – 100 г

цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

сіль – за смаком

гриби (печериці) – 200 г

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Приготування:

Сочевицю помити. Наріжте цибулю, гриби і натріть моркву. Розігрійте сковороду, налийте олію, додайте цибулю, моркву, трохи обсмажте, додайте гриби. Обсмажте все 5 хвилин. Потім додайте сочевицю і залийте все водою. Готуйте на повільному вогні із закритою кришкою протягом 15 хвилин. Після цього посоліть і готуйте ще 1 хвилину. Отриману суміш перетріть у блендері та розлийте у склянки.