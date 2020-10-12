Грибний суп із сочевицею в їстівній склянці: рецепт
12.10.2020
Ваша дитина навідріз відмовляється їсти супи, а на шкідливу їжу реагує, як на свято? З цим терміново потрібно щось робити! У випуску «Все буде добре» Кирило Пузенко, автор проєкту «СУПкультура», розповість, як приготувати грибний суп із сочевицею так, щоб його захотіла їсти ваша дитина. Детальний рецепт корисного грибного супу в їстівній склянці читайте в матеріалі.
Більше на тему: Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової
Тісто (для приготування їстівної склянки)
Інгредієнти:
- кукурудзяне борошно – 500 г
- пшеничне борошно – 400 г
- білок – 1 шт.
- сіль, куркума – за смаком
- вода – 1 л
- олія – щоб змастити форму
Приготування:
- Потрібно замісити тісто. Воно повинно вийти не рідким.
- Залиште тісто на 10 хвилин, щоб воно відпочило.
- Розкатайте тісто та «надіньте» на бляшанку (оберіть будь-яку з газованих напоїв). Попередньо обріжте краї та зачистьте дату на дні. Щоб тісто не прилипало до стінок, бляшанку можна змастити олією.
- Помістіть склянку на 20 хвилин у духовку з температурою 200 градусів.
Суп
Інгредієнти:
- червона сочевиця – 200 г
- вода – 1 л
- оливкова олія – 100 г
- цибуля – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- сіль – за смаком
- гриби (печериці) – 200 г
Більше на тему: Антизастудний суп із гарбуза: рецепт приготування
Приготування:
- Сочевицю помити.
- Наріжте цибулю, гриби і натріть моркву.
- Розігрійте сковороду, налийте олію, додайте цибулю, моркву, трохи обсмажте, додайте гриби. Обсмажте все 5 хвилин.
- Потім додайте сочевицю і залийте все водою. Готуйте на повільному вогні із закритою кришкою протягом 15 хвилин.
- Після цього посоліть і готуйте ще 1 хвилину.
- Отриману суміш перетріть у блендері та розлийте у склянки.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=