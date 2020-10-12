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Грибний суп із сочевицею в їстівній склянці: рецепт

12.10.2020

Ваша дитина навідріз відмовляється їсти супи, а на шкідливу їжу реагує, як на свято? З цим терміново потрібно щось робити! У випуску «Все буде добре» Кирило Пузенко, автор проєкту «СУПкультура», розповість, як приготувати грибний суп із сочевицею так, щоб його захотіла їсти ваша дитина. Детальний рецепт корисного грибного супу в їстівній склянці читайте в матеріалі.

як зробити грибний суп з сочевицею

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Тісто (для приготування їстівної склянки)

Інгредієнти:

  • кукурудзяне борошно 500 г
  • пшеничне борошно 400 г
  • білок 1 шт.
  • сіль, куркума – за смаком
  • вода 1 л
  • олія щоб змастити форму

Приготування:

  1. Потрібно замісити тісто. Воно повинно вийти не рідким.
  2. Залиште тісто на 10 хвилин, щоб воно відпочило.
  3. Розкатайте тісто та «надіньте» на бляшанку (оберіть будь-яку з газованих напоїв). Попередньо обріжте краї та зачистьте дату на дні. Щоб тісто не прилипало до стінок, бляшанку можна змастити олією.
  4. Помістіть склянку на 20 хвилин у духовку з температурою 200 градусів.

Суп

Інгредієнти:

  • червона сочевиця 200 г
  • вода 1 л
  • оливкова олія 100 г
  • цибуля 1 шт.
  • морква 1 шт.
  • сіль за смаком
  • гриби (печериці) 200 г

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Приготування:

  1. Сочевицю помити.
  2. Наріжте цибулю, гриби і натріть моркву.
  3. Розігрійте сковороду, налийте олію, додайте цибулю, моркву, трохи обсмажте, додайте гриби. Обсмажте все 5 хвилин.
  4. Потім додайте сочевицю і залийте все водою. Готуйте на повільному вогні із закритою кришкою протягом 15 хвилин.
  5. Після цього посоліть і готуйте ще 1 хвилину.
  6. Отриману суміш перетріть у блендері та розлийте у склянки.

 

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