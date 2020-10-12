Грибной суп с чечевицей в съедобном стакане: рецепт
12.10.2020
Ваш ребенок наотрез отказывается есть супы, а на вредную пищу реагирует, как на праздник? С этим срочно нужно что-то делать! В выпуске «Все буде добре» Кирилл Пузенко, автор проекта «СУПкультура», расскажет, как приготовить грибной суп с чечевицей так, чтобы его захотел съесть ваш ребенок. Подробный рецепт полезного грибного супа в съедобном стакане читайте в материале.
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Тесто (для приготовления съедобного стакана)
Ингредиенты:
- кукурузная мука – 500 г
- пшеничная мука – 400 г
- белок – 1 шт.
- соль, куркума – по вкусу
- вода – 1 л
- масло – чтобы смазать форму
Приготовление:
- Нужно замесить тесто. Оно должно получиться не жидким.
- Оставьте тесто на 10 минут, чтобы оно отдохнуло.
- Затем раскатайте его и наденьте на банку (выберите любую из газированных напитков). Предварительно обрежьте края и зачистите дату, которая находится на дне. Чтобы тесто не прилипало к стенкам, банку нужно смазать маслом.
- Далее поместите стакан на 20 минут в духовку с температурой 200 градусов.
Суп
Ингредиенты:
- красная чечевица – 200 г
- вода – 1 л
- оливковое масло – 100 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль – по вкусу
- грибы (шампиньоны) – 200 г
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Приготовление:
- Чечевицу помыть.
- Нарежьте лук, грибы и натрите морковь.
- Разогрейте сковороду, налейте масло, добавьте лук, морковь, немного обжарьте, добавьте грибы. Обжарьте все 5 минут.
- Затем добавьте чечевицу и залейте все водой. Готовьте на медленном огне с закрытой крышкой в течение 15 минут.
- После этого посолите и готовьте еще 1 минуту.
- Полученную смесь перетрите в блендере, а затем разлейте по стаканчикам.
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