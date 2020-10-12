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Грибной суп с чечевицей в съедобном стакане: рецепт

12.10.2020

Ваш ребенок наотрез отказывается есть супы, а на вредную пищу реагирует, как на праздник? С этим срочно нужно что-то делать! В выпуске «Все буде добре» Кирилл Пузенко, автор проекта «СУПкультура», расскажет, как приготовить грибной суп с чечевицей так, чтобы его захотел съесть ваш ребенок. Подробный рецепт полезного грибного супа в съедобном стакане читайте в материале.

суп из чечевицы

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Тесто (для приготовления съедобного стакана)

Ингредиенты:

  • кукурузная мука – 500 г
  • пшеничная мука – 400 г
  • белок – 1 шт.
  • соль, куркума – по вкусу
  • вода – 1 л
  • масло – чтобы смазать форму

Приготовление:

  1. Нужно замесить тесто. Оно должно получиться не жидким.
  2. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы оно отдохнуло.
  3. Затем раскатайте его и наденьте на банку (выберите любую из газированных напитков). Предварительно обрежьте края и зачистите дату, которая находится на дне. Чтобы тесто не прилипало к стенкам, банку нужно смазать маслом.
  4. Далее поместите стакан на 20 минут в духовку с температурой 200 градусов.

Суп

Ингредиенты:

  • красная чечевица – 200 г
  • вода – 1 л
  • оливковое масло – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • грибы (шампиньоны) – 200 г

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Приготовление:

  1. Чечевицу помыть.
  2. Нарежьте лук, грибы и натрите морковь.
  3. Разогрейте сковороду, налейте масло, добавьте лук, морковь, немного обжарьте, добавьте грибы. Обжарьте все 5 минут.
  4. Затем добавьте чечевицу и залейте все водой. Готовьте на медленном огне с закрытой крышкой в ​​течение 15 минут.
  5. После этого посолите и готовьте еще 1 минуту.
  6. Полученную смесь перетрите в блендере, а затем разлейте по стаканчикам.

 

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