Ваш ребенок наотрез отказывается есть супы, а на вредную пищу реагирует, как на праздник? С этим срочно нужно что-то делать! В выпуске «Все буде добре» Кирилл Пузенко, автор проекта «СУПкультура», расскажет, как приготовить грибной суп с чечевицей так, чтобы его захотел съесть ваш ребенок. Подробный рецепт полезного грибного супа в съедобном стакане читайте в материале.

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Тесто (для приготовления съедобного стакана)

Ингредиенты:

кукурузная мука – 500 г

пшеничная мука – 400 г

белок – 1 шт.

соль, куркума – по вкусу

вода – 1 л

масло – чтобы смазать форму

Приготовление:

Нужно замесить тесто. Оно должно получиться не жидким. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы оно отдохнуло. Затем раскатайте его и наденьте на банку (выберите любую из газированных напитков). Предварительно обрежьте края и зачистите дату, которая находится на дне. Чтобы тесто не прилипало к стенкам, банку нужно смазать маслом. Далее поместите стакан на 20 минут в духовку с температурой 200 градусов.

Суп

Ингредиенты:

красная чечевица – 200 г

вода – 1 л

оливковое масло – 100 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль – по вкусу

грибы (шампиньоны) – 200 г

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Приготовление:

Чечевицу помыть. Нарежьте лук, грибы и натрите морковь. Разогрейте сковороду, налейте масло, добавьте лук, морковь, немного обжарьте, добавьте грибы. Обжарьте все 5 минут. Затем добавьте чечевицу и залейте все водой. Готовьте на медленном огне с закрытой крышкой в ​​течение 15 минут. После этого посолите и готовьте еще 1 минуту. Полученную смесь перетрите в блендере, а затем разлейте по стаканчикам.