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Ворожіння на Покрову на нареченого

09.10.2020

У свято Покрови слов’яни відзначають день зустрічі осені з зимою. Як кажуть, «зазим’я прийшло – засидження привело». Саме тому дівчата в переддень свята Покрова Пресвятої Богородиці влаштовують посиденьки з ворожіннями. «Хто швидше вийде заміж» – одне з найпопулярніших в цей день ворожінь на судженого. Мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла, як правильно провести обряд і дізнатися, коли доля підготувала вам свято одруження! Докладніше про ворожіння на Покрову на нареченого читайте в матеріалі.

молитва на покров

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Необхідно сісти в коло з подругами. Нехай кожна відріже собі нитку однакової довжини (близько 25 см). Нитка обов’язково повинна бути червоного кольору  вона символізує полум’яні почуття і любов.

Помістіть велику свічку у центрі кола і підпаліть її. Потім одночасно піднесіть свої нитки до полум’я свічки. У кого нитка швидше згорить, той і швидше з усіх присутніх вийде заміж.

Важливо звернути увагу на те, як горить нитка. Якщо вона шипить та іскриться, значить, життя з коханою людиною буде гарячим, кохання буде полум’яним і в шлюбі на вас чекає маса сюрпризів.

Якщо ж вона горить рівномірно і беззвучно, то і життя з коханою людиною буде безтурботним, спокійним і особливих змін в житті не варто очікувати. Все буде йти як по маслу.

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Дивіться в нашому відео докладний опис ворожіння на судженого на Покрову Пресвятої Богородиці!

Video: Ворожіння на Покрову на нареченого

Ворожіння на Покров на нареченого має особливу силу. Що робити незаміжнім дівчатам на Покрову, щоб дізнатися, хто швидше вийде заміж, і яке ворожіння на Покров на нареченого вкаже, який буде сімейне життя, розповідає мольфарка

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