Ворожіння на Покрову на нареченого
У свято Покрови слов’яни відзначають день зустрічі осені з зимою. Як кажуть, «зазим’я прийшло – засидження привело». Саме тому дівчата в переддень свята Покрова Пресвятої Богородиці влаштовують посиденьки з ворожіннями. «Хто швидше вийде заміж» – одне з найпопулярніших в цей день ворожінь на судженого. Мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла, як правильно провести обряд і дізнатися, коли доля підготувала вам свято одруження! Докладніше про ворожіння на Покрову на нареченого читайте в матеріалі.
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Необхідно сісти в коло з подругами. Нехай кожна відріже собі нитку однакової довжини (близько 25 см). Нитка обов’язково повинна бути червоного кольору – вона символізує полум’яні почуття і любов.
Помістіть велику свічку у центрі кола і підпаліть її. Потім одночасно піднесіть свої нитки до полум’я свічки. У кого нитка швидше згорить, той і швидше з усіх присутніх вийде заміж.
Важливо звернути увагу на те, як горить нитка. Якщо вона шипить та іскриться, значить, життя з коханою людиною буде гарячим, кохання буде полум’яним і в шлюбі на вас чекає маса сюрпризів.
Якщо ж вона горить рівномірно і беззвучно, то і життя з коханою людиною буде безтурботним, спокійним і особливих змін в житті не варто очікувати. Все буде йти як по маслу.
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Video: Ворожіння на Покрову на нареченого
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