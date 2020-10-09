В праздник Покрова славяне отмечают день встречи осени с зимой. Как говорится, «зазимье пришло — засидки привело». Именно поэтому девушки в канун праздника Покров Пресвятой Богородицы устраивают посиделки с гаданиями. «Кто скорее выйдет замуж» — одно из самых популярных в этот день гаданий на суженого. А мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала, как правильно провести обряд и узнать, когда судьба уготовила вам праздник бракосочетания! Более детально про гадание на Покров на жениха читайте в материале.

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Необходимо сесть в круг с подругами. Пусть каждая отрежет себе нить одинаковой длины (около 25 см). Нить обязательно должна быть красного цвета – она символизирует пламенные чувства и любовь.

Поместите большую свечу по центру круга и подожгите ее. Затем одновременно поднесите свои нити к пламени свечи. У кого нить скорее сгорит, тот и быстрее из всех присутствующих выйдет замуж.

Важно обратить внимание на то, каким образом горит нить. Если она шипит и искрится, значит, и жизнь с любимым человеком будет горячей, любовь будет пламенной и в браке вас ожидает масса сюрпризов.

Если же она горит равномерно и беззвучно, то и жизнь с любимым человеком будет безмятежной, спокойной и особых перемен в жизни не стоит ожидать. Все будет идти как по маслу.

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Смотрите в нашем видео детальное описание гадания на суженого на Покров Пресвятой Богородицы!

Video: Гадание на Покров на жениха Гадание на Покров на жениха имеет особую силу. Что делать незамужним девушкам на Покрову, чтобы узнать, кто быстрее выйдет замуж, и какое гадание на Покров на жениха укажет, какой будет семейная жизнь, рассказывает мольфарка

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