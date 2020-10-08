Виявляється, чемерник, ця неймовірно гарна квітка, може стати отрутою для вашого організму. Токсиколог Костянтин Крамаренко, як ніхто інший, знає, які трави можуть вам нашкодити. Сьогодні в студії проєкту «Все буде добре» він розповів про наслідки прийому чемерника, чаю для схуднення. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Чемерник – це неймовірно гарна квітка, яку англійці називають різдвяною трояндою. Садівники особливо цінують цю рослину за стійкість до заморозків, зимове і ранньовесняне цвітіння, а також за вічнозелене листя. Однак насправді ця краса оманлива, адже є страшенно небезпечною отрутою, яка може вбити.

Брехня від продавців

Чемерник кавказький – суперпорошок для схуднення, який підірвав інтернет. Зі слів виробника, його широко застосовують у лікуванні порушень обміну речовин, а також він очищує кров від солей важких металів, токсинів і шлаків. Продавці рекламують його як унікальну рослину та стверджують: завдяки тому, що чемерник очищує організм, він може не тільки допомогти позбутися зайвої ваги, а й ефективно лікує такі хвороби, як атеросклероз, гіпертонію, остеохондроз. Налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту, позбавляє запорів, розсмоктує доброякісні пухлини і благотворно впливає на суглоби та шкіру, очищуючи її – також міф.

Цю траву заборонили в країнах Європи. Але в Україні її можна купити вільно в інтернеті. Хоча продавці самі його не п’ють і ліцензій ніяких не мають.

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Насправді:

Корені чемерника містять речовини, які використовували для лікування серцевої недостатності. Такі препарати призначають при тяжких порушеннях діяльності серця. Але він має накопичувальний ефект, тому призначають його за певними схемами, під контролем лікаря, перевіряючи ретельно всі аналізи, щоб доза виводилася і не накопичувалась. Якщо її буде перевищено, може зупинитися серце. Тому рослини, що містять ці речовини, заборонені. В країнах ЄС від них відмовились і вони там давно під забороною!

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