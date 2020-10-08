Оказывается, морозник, невероятно красивый цветок, может стать ядом для вашего организма. Токсиколог Константин Крамаренко, как никто другой, знает, какие травы могут вам навредить. Сегодня в студии проекта «Все буде добре» он рассказал о последствиях приема морозника, чая для похудения. Подробнее читайте в нашем материале.

Морозник – это невероятно красивый цветок, который англичане называют рождественской розой. Садоводы особенно ценят это растение за устойчивость к заморозкам, зимнее и ранневесеннее цветение, а также за вечнозеленые листья. Однако на самом деле эта красота обманчива, ведь является отчасти опасным ядом, который может убить.

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Ложь от продавцов:

Морозник кавказский – суперпорошок для похудения, взорвавший интернет. По словам производителя, его широко применяют в лечении нарушений обмена веществ, а также он очищает кровь от солей тяжелых металлов, токсинов и шлаков. Продавцы рекламируют его как уникальное растение и утверждают: благодаря тому, что морозник очищает организм, он может не только помочь избавиться от лишнего веса, но и эффективно лечит такие болезни, как атеросклероз, гипертония, остеохондроз. Налаживает работу желудочно-кишечного тракта, избавляет от запоров, рассасывает доброкачественные опухоли и благотворно влияет на суставы и кожу, очищая ее – также миф.

Эту траву запретили в странах Европы. Но в Украине ее можно купить свободно в интернете. Хотя продавцы сами его не пьют и лицензий никаких не имеют.

На самом деле:

Корни морозника содержат вещества, которые использовали для лечения сердечной недостаточности. Такие препараты назначают при тяжелых нарушениях деятельности сердца. Но он имеет накопительный эффект, поэтому назначают его по определенным схемам, под контролем врача, проверяя тщательно все анализы, чтобы доза выводилась и не накапливалась. Если она будет превышена, может остановиться сердце. Поэтому растения, содержащие эти вещества, запрещены. В странах ЕС от них отказались и они там уже давно под запретом!

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