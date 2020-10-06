Важливо знати, як поводитися на першому побаченні! Адже домовитися про зустріч легко, але чи захоче після неї чоловік подзвонити та покликати вас знову? Експерти «Все буде добре» Світлана Вольнова, Оксана Зайцева та Марина Шевченко знають, чого не варто робити на першому побаченні. Якщо не хочете, щоб чоловік вашої мрії не втік з побачення та покликав на другу зустріч, дотримуйтесь цих простих правил. Деталі – в нашому матеріалі.

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Що не можна робити на першому побаченні?

Не можна відкривати всі свої принади, але і приховувати все не варто. Найголовніше, звичайно, – це іскра, яка має одразу спалахнути (якщо не спалахнула, то, вважай, немає сенсу далі спілкуватись). Найбільшою помилкою дівчат, а інколи і чоловіків, є обговорення колишніх на першому побаченні. Як пам’ятаєте в правилах етикету, не можна говорити про політику, релігію, здоров’я та гроші. Питання на ці теми так само недоречні на першому побаченні. З приводу заплатити за себе, це все відносно. Але, якщо ви дозволяєте йому заплатити за себе, ви тим самим демонструєте довіру: він головніший. Жоден чоловік не любить, коли веде жінка. Вона може бути партнером, але не займати його місце. Тоді в чоловіка виникає питання: «А навіщо я їй?», і він просто йде. На першому побаченні не потрібно замовляти омарів і сподіватись, що ваш кавалер за них заплатить. У вас мають бути з собою гроші, замовляйте на таку суму, яку самі б могли оплатити в разі чого. Ще одна поширена помилка – це планування спільного майбутнього. А саме: вже одружилась і дітей умовно народила. Перше побачення не має містити планів на 10 років вперед. Воно має бути тут і зараз. Ви можете говорити про якісь мрії на побаченні, але це не мають бути спільні мрії. Запам’ятайте, що чоловіки дурних жінок-блондинок не поважають, але це не означає, що на першому побаченні перед чоловіком потрібно розкладати на столі всі свої дипломи і сертифікати про закінчення курсів. Тільки якщо він розпитує, можна підкреслити всі свої досягнення. Немає грубшої помилки на першому побаченні, ніж вести себе, як зовсім недалека дівчина. Істеричний сміх з приводу і без нього, дурний вираз обличчя і невпинне миготіння віями, манірні звички – це гарантія, що хлопця втратите назавжди. Ще одна поширена помилка: жінки весь час розмовляють і не замовкають. Неважливо, про що. Таким чином жінка часто просто бореться зі стресом і власною невпевненістю. Однак чоловік оцінює це зовсім інакше, зараховуючи її до небезпечної категорії – хронічних балакух.

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Пам’ятайте, що перше побачення – це час, коли ви можете гарно провести своє дозвілля, дізнатись щось нове про іншу людину. Саме з таким настроєм ви маєте вирушати на зустріч. Ніяких планів та допитів. Одягнулись гарно, так, щоб собі подобатись, усмішка, гарний настрій – та пішли. Дозвольте в цей час, щоб все йшло за течією, нічого не контролюйте, а просто насолоджуйтесь. Після того, як прийдете додому і усвідомите, що з вами відбулось, тільки тоді приймайте рішення про те, що буде далі. І навіть потім це «далі» – це плани на наступне побачення, а не на все життя.

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