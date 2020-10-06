Как вести себя на первом свидании и чего лучше не делать
Важно знать, как вести себя на первом свидании! Ведь договориться о встрече легко, но вот захочет ли после нее мужчина позвонить и позвать вас снова? Эксперты «Все буде добре» Светлана Вольнова, Оксана Зайцева и Марина Шевченко знают, чего не стоит делать на первом свидании. Если не хотите, чтобы мужчина вашей мечты сбежал, а наоборот позвал еще и на вторую встречу, следуйте этим простым правилам. Детали – в нашем материале.
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Что нельзя делать на первом свидании?
- Нельзя выставлять напоказ все свои прелести, но и скрывать все не стоит.
- Самое главное, конечно, – это искра, которая должна сразу вспыхнуть (если не вспыхнула, то нет смысла дальше общаться).
- Самой большой ошибкой девушек, а иногда и мужчин, является обсуждение бывших на первом свидании.
- Как помните, в правилах этикета нельзя говорить о политике, религии, здоровье и деньгах. Вопросы на эти темы так же неуместны на первом свидании.
- По поводу заплатить за себя, это все относительно. Но если вы позволяете ему заплатить за себя, тем самым вы демонстрируете доверие: он главнее. Ни один мужчина не любит, когда ведет женщина. Она может быть партнером, но не занимать его место. Иначе у мужчины возникает вопрос: «А зачем я ей?», и он просто уходит. На первом свидании не нужно заказывать омаров и надеяться, что ваш партнер за них заплатит. У вас должны быть с собой деньги, и заказывайте на ту сумму, которую сами могли бы оплатить в случае чего.
- Еще одна распространенная ошибка – это планирование совместного будущего. А именно: уже вышла замуж и детей условно родила. Первое свидание не должно содержать планов на 10 лет вперед. Оно должно быть здесь и сейчас. Вы можете говорить о каких-то мечтах на свидании, но это не должны быть общие мечты.
- Запомните, что мужчины не любят глупых женщин-блондинок, но это не значит, что на первом свидании перед ним нужно раскладывать на столе все свои дипломы и сертификаты об окончании курсов. Только если он расспрашивает, можно подчеркнуть все свои достижения. Грубая ошибка на первом свидании – вести себя, как глупышка. Истерический смех по поводу и без него, глупое выражение лица, непрерывное мелькание ресницами, чопорные привычки – это гарантия, что парня потеряете навсегда.
- Еще одна распространенная ошибка: женщины все время разговаривают и не умолкают. Неважно, о чем. Таким образом женщина часто просто борется со стрессом и собственной неуверенностью. Однако человек оценивает это совсем иначе, причисляя ее к опасной категории – хронических болтушек.
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Помните, что первое свидание – это время, когда можно хорошо провести свой досуг и узнать что-то новое о другом человеке. Именно с таким настроением направляйтесь на встречу. Никаких планов и допросов. Нарядитесь, да так, чтобы себе нравиться. Улыбка, хорошее настроение – и пошли. Позвольте в это время, чтобы все шло по течению, ничего не контролируйте, просто наслаждайтесь. После того, как придете домой и осознаете, что с вами произошло, только тогда принимайте решение, что будет дальше. И даже потом это «дальше» – это планы только на следующее свидание, а не на всю жизнь.
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