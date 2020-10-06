Важно знать, как вести себя на первом свидании! Ведь договориться о встрече легко, но вот захочет ли после нее мужчина позвонить и позвать вас снова? Эксперты «Все буде добре» Светлана Вольнова, Оксана Зайцева и Марина Шевченко знают, чего не стоит делать на первом свидании. Если не хотите, чтобы мужчина вашей мечты сбежал, а наоборот позвал еще и на вторую встречу, следуйте этим простым правилам. Детали – в нашем материале.

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Что нельзя делать на первом свидании?

Нельзя выставлять напоказ все свои прелести, но и скрывать все не стоит. Самое главное, конечно, – это искра, которая должна сразу вспыхнуть (если не вспыхнула, то нет смысла дальше общаться). Самой большой ошибкой девушек, а иногда и мужчин, является обсуждение бывших на первом свидании. Как помните, в правилах этикета нельзя говорить о политике, религии, здоровье и деньгах. Вопросы на эти темы так же неуместны на первом свидании. По поводу заплатить за себя, это все относительно. Но если вы позволяете ему заплатить за себя, тем самым вы демонстрируете доверие: он главнее. Ни один мужчина не любит, когда ведет женщина. Она может быть партнером, но не занимать его место. Иначе у мужчины возникает вопрос: «А зачем я ей?», и он просто уходит. На первом свидании не нужно заказывать омаров и надеяться, что ваш партнер за них заплатит. У вас должны быть с собой деньги, и заказывайте на ту ​​сумму, которую сами могли бы оплатить в случае чего. Еще одна распространенная ошибка – это планирование совместного будущего. А именно: уже вышла замуж и детей условно родила. Первое свидание не должно содержать планов на 10 лет вперед. Оно должно быть здесь и сейчас. Вы можете говорить о каких-то мечтах на свидании, но это не должны быть общие мечты. Запомните, что мужчины не любят глупых женщин-блондинок, но это не значит, что на первом свидании перед ним нужно раскладывать на столе все свои дипломы и сертификаты об окончании курсов. Только если он расспрашивает, можно подчеркнуть все свои достижения. Грубая ошибка на первом свидании – вести себя, как глупышка. Истерический смех по поводу и без него, глупое выражение лица, непрерывное мелькание ресницами, чопорные привычки – это гарантия, что парня потеряете навсегда. Еще одна распространенная ошибка: женщины все время разговаривают и не умолкают. Неважно, о чем. Таким образом женщина часто просто борется со стрессом и собственной неуверенностью. Однако человек оценивает это совсем иначе, причисляя ее к опасной категории – хронических болтушек.

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Помните, что первое свидание – это время, когда можно хорошо провести свой досуг и узнать что-то новое о другом человеке. Именно с таким настроением направляйтесь на встречу. Никаких планов и допросов. Нарядитесь, да так, чтобы себе нравиться. Улыбка, хорошее настроение – и пошли. Позвольте в это время, чтобы все шло по течению, ничего не контролируйте, просто наслаждайтесь. После того, как придете домой и осознаете, что с вами произошло, только тогда принимайте решение, что будет дальше. И даже потом это «дальше» – это планы только на следующее свидание, а не на всю жизнь.

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