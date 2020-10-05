Чим почистити диван в домашніх умовах
05.10.2020
У сім’ї, де є діти, цей засіб просто необхідний! Адже малювання – одна з улюблених розваг дітей, і часто вони залишають свої художні твори на оббивці дивана. Щоб без клопоту вивести сліди творчості, а також позбутися інших плям, використовуйте засіб Костянтина Грубича, який не має різкого запаху і є безпечним для здоров’я вашої сім’ї!
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Вам знадобляться:
- Сіль – 3 ст. л.
- Спирт – 100 мл
- Біле господарське мило – 50 г
- Картопляний крохмаль – 3 ст. л.
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Приготування:
- Натріть мило на дрібній тертці, сіль змішайте зі спиртом.
- Розтопіть мило на паровій бані.
- Потім додайте мило з крохмалем до спирту.
Застосування:
- Перед використанням збовтайте.
- Нанесіть засіб на пляму на кілька хвилин, потім потріть місце забруднення і змийте водою.
Зберігати можна протягом 6 місяців.
Тепер ваші меблі будуть ідеально чистими, а ваші діти– здоровими!
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Video: Чим почистити диван в домашніх умовах
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