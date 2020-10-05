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Чим почистити диван в домашніх умовах

05.10.2020

У сім’ї, де є діти, цей засіб просто необхідний! Адже малювання – одна з улюблених розваг дітей, і часто вони залишають свої художні твори на оббивці дивана. Щоб без клопоту вивести сліди творчості, а також позбутися інших плям, використовуйте засіб Костянтина Грубича, який не має різкого запаху і є безпечним для здоров’я вашої сім’ї!

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чистка дивана в домашніх умовах

Вам знадобляться:

  • Сіль – 3 ст. л.
  • Спирт – 100 мл
  • Біле господарське мило – 50 г
  • Картопляний крохмаль – 3 ст. л.

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Приготування:

  1. Натріть мило на дрібній тертці, сіль змішайте зі спиртом.
  2. Розтопіть мило на паровій бані.
  3. Потім додайте мило з крохмалем до спирту.

Застосування:

  1. Перед використанням збовтайте.
  2. Нанесіть засіб на пляму на кілька хвилин, потім потріть місце забруднення і змийте водою.

Зберігати можна протягом 6 місяців.

Тепер ваші меблі будуть ідеально чистими, а ваші діти– здоровими!

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Video: Чим почистити диван в домашніх умовах

Чистка дивана в домашніх умовах може бути простою і безпечною. Чим почистити диван в домашніх умовах і як приготувати засіб для чищення дивана, читайте в матеріалі

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