Чим почистити диван в домашніх умовах

У сім’ї, де є діти, цей засіб просто необхідний! Адже малювання – одна з улюблених розваг дітей, і часто вони залишають свої художні твори на оббивці дивана. Щоб без клопоту вивести сліди творчості, а також позбутися інших плям, використовуйте засіб Костянтина Грубича, який не має різкого запаху і є безпечним для здоров’я вашої сім’ї!

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Вам знадобляться:

Сіль – 3 ст. л.

Спирт – 100 мл

Біле господарське мило – 50 г

Картопляний крохмаль – 3 ст. л.

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Приготування:

Натріть мило на дрібній тертці, сіль змішайте зі спиртом. Розтопіть мило на паровій бані. Потім додайте мило з крохмалем до спирту.

Застосування:

Перед використанням збовтайте. Нанесіть засіб на пляму на кілька хвилин, потім потріть місце забруднення і змийте водою.

Зберігати можна протягом 6 місяців.

Тепер ваші меблі будуть ідеально чистими, а ваші діти– здоровими!

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