Чем почистить диван в домашних условиях
05.10.2020
В семье, где есть дети, это средство просто необходимо! Ведь рисование – одно из любимых развлечений детей, и часто они оставляют свои художественные произведения на обивке дивана. Чтобы без труда вывести следы творчества, а также избавиться от других пятен, используйте средство Константина Грубича, которое не имеет резкого запаха и является безопасным для здоровья вашей семьи!
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Вам понадобятся:
- Соль – 3 ст. л.
- Спирт – 100 мл
- Белое хозяйственное мыло – 50 г
- Картофельный крахмал – 3 ст. л.
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Приготовление:
- Натрите мыло на мелкую терку, соль смешайте со спиртом.
- Растопите мыло на паровой бане.
- Затем добавьте мыло с крахмалом к спирту.
Применение:
- Перед использованием взболтайте.
- Нанесите средство на пятно на несколько минут, затем потрите место загрязнения и смойте водой.
Хранить можно на протяжении 6 месяцев.
Теперь ваша мебель будет идеально чистой, а ваши дети – здоровыми!
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Video: Чем почистить диван в домашних условиях
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