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Чем почистить диван в домашних условиях

05.10.2020

В семье, где есть дети, это средство просто необходимо! Ведь рисование – одно из любимых развлечений детей, и часто они оставляют свои художественные произведения на обивке дивана. Чтобы без труда вывести следы творчества, а также избавиться от других пятен, используйте средство Константина Грубича, которое не имеет резкого запаха и является безопасным для здоровья вашей семьи!

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чем почистить диван в домашних условиях

Вам понадобятся:

  • Соль – 3 ст. л.
  • Спирт – 100 мл
  • Белое хозяйственное мыло – 50 г
  • Картофельный крахмал – 3 ст. л.

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Приготовление:

  1. Натрите мыло на мелкую терку, соль смешайте со спиртом.
  2. Растопите мыло на паровой бане.
  3. Затем добавьте мыло с крахмалом к спирту.

Применение:

  1. Перед использованием взболтайте.
  2. Нанесите средство на пятно на несколько минут, затем потрите место загрязнения и смойте водой.

Хранить можно на протяжении 6 месяцев.

Теперь ваша мебель будет идеально чистой, а ваши дети – здоровыми! 

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Video: Чем почистить диван в домашних условиях

Чистка дивана в домашних условиях может быть простой и безопасной. Чем почистить диван в домашних условиях и как приготовить средство для чистки дивана, читайте в материале

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