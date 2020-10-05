чем почистить диван в домашних условиях

В семье, где есть дети, это средство просто необходимо! Ведь рисование – одно из любимых развлечений детей, и часто они оставляют свои художественные произведения на обивке дивана. Чтобы без труда вывести следы творчества, а также избавиться от других пятен, используйте средство Константина Грубича, которое не имеет резкого запаха и является безопасным для здоровья вашей семьи!

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Вам понадобятся:

Соль – 3 ст. л.

Спирт – 100 мл

Белое хозяйственное мыло – 50 г

Картофельный крахмал – 3 ст. л.

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Приготовление:

Натрите мыло на мелкую терку, соль смешайте со спиртом. Растопите мыло на паровой бане. Затем добавьте мыло с крахмалом к спирту.

Применение:

Перед использованием взболтайте. Нанесите средство на пятно на несколько минут, затем потрите место загрязнения и смойте водой.

Хранить можно на протяжении 6 месяцев.

Теперь ваша мебель будет идеально чистой, а ваши дети – здоровыми!

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