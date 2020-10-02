Рецепт аджики: 3 варіанти від Мікаеля Арояна
Любите аджику? А чи ви знаєте, в якій країні з’явилася ця страва? Як спочатку готували аджику? Кулінар Мікаель Ароян поділився з глядачами проє3укту «Все буде добре» новими рецептами аджики. Читайте в нашому матеріалі рецепти трьох видів аджики, які підійдуть і до м’яса, і до риби! Вчимося готувати аджику разом!
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Аджика – це дуже смачна приправа з абхазької та грузинської кухні, що традиційно подається до м’ясних страв. Існує дуже багато рецептів цього соусу. Але в склад незмінно входять червоний перець, коріандр, часник і пряні трави. Томати, всупереч загальній думці, не є обов’язковим інгредієнтом аджики. Але соуси з назвою «аджика» на полицях супермаркетів мають у складі саме помідори.
Горіхова аджика від Мікаеля Арояна
Інгредієнти:
- червоний гострий перець – 200 г
- болгарський перець – 500 г
- часник – 300 г
- хмелі-сунелі – 50 г
- кінза – 50 г
- сіль – 80 г
- олія – 50 г
- волоські горіхи – 200 г
Приготування:
- Болгарський і гострий перець очистити від плодоніжок і зерен.
- Болгарський перець пропустити з часником через м’ясорубку.
- Пропустити через м’ясорубку червоний гіркий перець.
- Додати хмелі-сунелі і пропустити ще раз усю масу через м’ясорубку.
- Додати сіль, олію, подрібнені горіхи і зелень. Добре перемішати.
- Зберігати в скляних баночках у холодильнику.
Зелена аджика
Інгредієнти:
- зелений гострий перець – 5 шт.
- болгарський перець – 5 шт.
- часник – 2 головки
- зелень кінзи – 100 г
- зелень петрушки – 100 г
- м’ята – 50 г
- зелень тархуну – 50 г
- оцет – 4 ст. л.
- олія соняшникова – 0,5 скл.
- орегано, майоран, коріандр, кріп – по 1 ст. л.
- сіль – 2 ст. л.
- цукор – 2 ст. л.
Приготування:
- Болгарський і гострий перець почистити, прибрати насіння.
- Почистити часник і промити зелень (кінзу, петрушку, тархун).
- Перець, часник і зелень – перемолоти.
- Додати до перемеленої маси прянощі для аджики (орегано, майоран, коріандр, кріп), сіль, соняшникову олію та оцет. Перемішати до однорідної маси.
- Розкласти аджику в банки і зберігати в холодильнику.
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Суха аджика
Інгредієнти:
- гострий червоний перець – 600 г
- сухий коріандр – 4 ст. л.
- часник – 7 зубчиків
- хмелі-сунелі – 2 ст. л.
- насіння кропу – 0,5 ч. л.
- сіль, цукор – до смаку
Приготування:
- Коріандр, насіння кропу підсушити на сковороді.
- Перець, часник подрібнити, додати спеції.
- Масу викласти на сковороду, постійно помішуючи, додати хмелі-сунелі.
- Після охолодження маси додати сіль. Перемішати.