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Салат з мідіями «Вечірнє сонце»

01.10.2020

Салат – це найкраще доповнення до будь-якої вечері. У «Все буде добре» відкрився рецепт, який підкорить і ваше серце. Він смачний, корисний та не потребує багато часу. Більше інформації про те, як приготувати салат «Вечірнє сонце», читайте в нашому матеріалі.

салат с мидиями

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Інгредієнти:

  • Консервовані мідії – 200 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Салат айсберг – 100 г
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Чорний перець, італійські трави – за смаком

Приготування:

  1. Почистити та порізати апельсин кубиками.
  2. Руками ретельно подрібнити листя салату.
  3. Викласти мідії.
  4. Все це перемішати з лимонним соком та олією.  
  5. Посолити та додати приправи.

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