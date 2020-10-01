Салат – це найкраще доповнення до будь-якої вечері. У «Все буде добре» відкрився рецепт, який підкорить і ваше серце. Він смачний, корисний та не потребує багато часу. Більше інформації про те, як приготувати салат «Вечірнє сонце», читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Консервовані мідії – 200 г

Апельсин – 1 шт.

Лимон – ½ шт.

Салат айсберг – 100 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Чорний перець, італійські трави – за смаком

Приготування:

Почистити та порізати апельсин кубиками. Руками ретельно подрібнити листя салату. Викласти мідії. Все це перемішати з лимонним соком та олією. Посолити та додати приправи.

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