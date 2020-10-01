Салат з мідіями «Вечірнє сонце»
01.10.2020
Салат – це найкраще доповнення до будь-якої вечері. У «Все буде добре» відкрився рецепт, який підкорить і ваше серце. Він смачний, корисний та не потребує багато часу. Більше інформації про те, як приготувати салат «Вечірнє сонце», читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Консервовані мідії – 200 г
- Апельсин – 1 шт.
- Лимон – ½ шт.
- Салат айсберг – 100 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Чорний перець, італійські трави – за смаком
Приготування:
- Почистити та порізати апельсин кубиками.
- Руками ретельно подрібнити листя салату.
- Викласти мідії.
- Все це перемішати з лимонним соком та олією.
- Посолити та додати приправи.
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